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Прокуратура хочет спецрасследования махинаций Курченко с нефтепродуктами

Вторник, 19 июня 2018, 15:25

Прокуратура Одесской области обратилась в суд с ходатайством об осуществлении спецрасследования в отношении организатора махинаций с нефтепродуктами беглого олигарха Сергея Курченко.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Отмечается, что спецрасследование относительно Курченко даст возможность привлечь его к ответственности и осудить, как лицо, которое "совершило преступление и уклоняется от органов следствия и суда".

Курченко подозревается в создании преступной организации и руководстве ее действиями, уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, легализации доходов, полученных преступным путем и фиктивном предпринимательстве.

Правоохранители расследуют масштабные сделки с нефтепродуктами, которые стали возможными в связи с деятельностью преступной организации олигарха.

Сейчас он находится в розыске.

В марте Печерский райсуд Киева предоставил Генпрокуратуре разрешение на заочное расследование беглого олигарха Сергея Курченко.

24 мая его впервые внесли в список санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Курченко есть в санкционном списке ЕС вместе с экс-президентом Виктором Януковичем, экс-премьером Николаем Азаровым, бывшим главой МВД Виталием Захарченко, экс-генпрокурором Виктором Пшонкой и его сыном Артемом и другими экс-чиновниками.

С февраля 2014 года он находится за пределами Украины, где скрывается от следствия.

Подозреваемому постановлением следственного судьи избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Украинская правда
Темы: Курченкопрокуратуранефть
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