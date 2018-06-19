Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Луценко розповіла, хто може стати міністром з питань ветеранів

Вівторок, 19 червня 2018, 18:27

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що на посаду міністра з питань ветеранів можуть призначити когось із представників громадських організацій, які брали участь у бойових діях.

Про це вона повідомила журналістам у вівторок.

"Йдуть розмови про те, щоб такою кандидатурою, а це буде політична кандидатура, був хтось із представників ветеранів країни, який брав участь у бойових діях", - сказала нардеп.

"Я знаю, що  є кілька громадських організацій, які висувають своїх кандидатів і думаю, що буде обраний найдостойніших", - додала Луценко.

Вона не стала називати, які обговорюються прізвище, але зазначила, що консультації та перемовини тривають.

Щодо ситуації, яка склалася під Радою у вівторок, то Луценко зазначила, що Кабінет міністрів має вести діалог із суспільством.

"Уряд мав би розмовляти зі своїми громадянами, особливо з такою тактильною, серйозною категорією громадян", - сказала представник президента у ВР.

За її словами, депутати готові йти на діалог, але хочуть почути позицію Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики, що вони думають з цього приводу.

"Вони бачать цифри, вони знають, яка у них ситуація по фінансах. Це Кабінет міністрів має нам сказати, де ми маємо посунутися, можливо запропонувати іншу модель рішень. Але потрібен діалог. Не ховатися, не закриватися Нацгвардією", - додала вона.

Луценко зазначила, що в Україні очікують кошти від  Міжнародного валютного фонду, які можуть наповнити держбюджет у другому півріччі.

Як повідомлялося, у вівторок під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.

Яна Міланова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЛуценкоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Луценко
Луценко заявив, що йде з армії через інвалідність
Луценко заявив, що його перевели з Бахмута
Луценко про своє призначення на фронті: Друзі надмірно щасливі, недруги ненавидять
Останні новини
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
Усі новини...
Реклама: