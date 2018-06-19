Луценко розповіла, хто може стати міністром з питань ветеранів

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко заявила, що на посаду міністра з питань ветеранів можуть призначити когось із представників громадських організацій, які брали участь у бойових діях.

Про це вона повідомила журналістам у вівторок.

"Йдуть розмови про те, щоб такою кандидатурою, а це буде політична кандидатура, був хтось із представників ветеранів країни, який брав участь у бойових діях", - сказала нардеп.

"Я знаю, що є кілька громадських організацій, які висувають своїх кандидатів і думаю, що буде обраний найдостойніших", - додала Луценко.

Вона не стала називати, які обговорюються прізвище, але зазначила, що консультації та перемовини тривають.

Щодо ситуації, яка склалася під Радою у вівторок, то Луценко зазначила, що Кабінет міністрів має вести діалог із суспільством.

"Уряд мав би розмовляти зі своїми громадянами, особливо з такою тактильною, серйозною категорією громадян", - сказала представник президента у ВР.

За її словами, депутати готові йти на діалог, але хочуть почути позицію Міністерства фінансів і Міністерства соціальної політики, що вони думають з цього приводу.

"Вони бачать цифри, вони знають, яка у них ситуація по фінансах. Це Кабінет міністрів має нам сказати, де ми маємо посунутися, можливо запропонувати іншу модель рішень. Але потрібен діалог. Не ховатися, не закриватися Нацгвардією", - додала вона.

Луценко зазначила, що в Україні очікують кошти від Міжнародного валютного фонду, які можуть наповнити держбюджет у другому півріччі.

Як повідомлялося, у вівторок під Верховною Радою учасники мітингу афганців та шахтарів намагаються штурмувати парламент. Вони перекрили у Києві вулицю Грушевського, висуваючи до влади соціальні вимоги.