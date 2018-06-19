Луценко рассказала, кто может стать министром по вопросам ветеранов

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заявила, что на должность министра по вопросам ветеранов могут назначить кого-то из представителей общественных организаций, которые принимали участие в боевых действиях.

Об этом она сообщила журналистам во вторник.

"Идут разговоры о том, чтобы такой кандидатурой, а это будет политическая кандидатура, был кто-то из представителей ветеранов страны, который участвовал в боевых действиях", - сказала нардеп.

"Я знаю, что есть несколько общественных организаций, которые выдвигают своих кандидатов и думаю, что будет избран самый достойный", - добавила Луценко.

Она не стала называть, какие обсуждаются фамилии, но отметила, что консультации и переговоры продолжаются.

Относительно ситуации, сложившейся под Радой во вторник, Луценко отметила, что Кабинет министров должен вести диалог с обществом.

"Правительство должно было бы разговаривать со своими гражданами, особенно с такой тактильной, серьезной категорией граждан", - сказала представитель президента в ВР.

По ее словам, депутаты готовы идти на диалог, но хотят услышать позицию Министерства финансов и Министерства социальной политики, что они думают по этому поводу.

"Они видят цифры, они знают, какая у них ситуация по финансам. Это Кабинет министров нам должен сказать, где мы должны подвинуться, возможно предложить другую модель решений. Но нужен диалог. Не бегать, не закрываться Нацгвардией", - добавила она.

Луценко отметила, что в Украине ожидают средства от Международного валютного фонда, которые могут наполнить госбюджет во втором полугодии.

Как сообщалось, во вторник под Верховной Радой митингующие афганцы и шахтеры пытаются штурмовать парламент. Они перекрыли в Киеве улицу Грушевского, выдвигая к властям социальные требования.