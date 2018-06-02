СБУ оприлюднила розмови "Вагнера" з Іванніковим і Плотницьким
СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна із військовослужбовцем ГУ ГШ ЗС РФ Олегом Іванніковим ("Оріоном"), який, за даними Bellingcat, причетний до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.
Як повідомляє прес-служба СБУ, ця розмова "є черговим доказом того, що найманці "Вагнера" безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ".
Зокрема, одним з кураторів терористів був Іванніков.
"Розмови наглядно демонструють, що російські найманці є "гарматним м’ясом" для вищого військового командування РФ", - зазначили в СБУ.
Крім того, спецслужба оприлюднила розмову Уткіна з екс-ватажком ОРЛО Ігорем Плотницьким.
Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганської області у період 2014-2015 років".
Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ПВК "Вагнера".
У СБУ нагадали, що 29 травня 2014 року на територію Луганської області таємно вторгнувся спецпідрозділ російських спецслужб під назвою "приватна військова компанія "Вагнера" у складі 86 осіб (за рік чисельність зросла до 1500). Служба безпеки України встановила персональні дані кожного з терористів.
Більша частина найманців брала участь у бойових діях у Сирії в 2013 році у складі компанії "Слов’янський корпус", а пізніше використовувались Росією у силових заходах під час анексії АР Крим.
Одним із злочинів, вчинених цими росіянами в Україні, є збиття військово-транспортного літака ІЛ-76, в результаті чого загинуло сорок дев’ять українських бійців.
Як повідомлялося, у жовтні 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що група Вагнера є найбільшо з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі та у Сирії. За його словами, тренувальна база ПВК Вагнера розташована в РФ у Краснодарському краї.
Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков.
Зазначалося, що Іванніков був офіцером ГРУ Генштабу Міноборони РФ щонайменше до вересня 2017 року. До України його направили у першій половині 2014 року, де військовий лишався до початку 2015-го.
За даними розслідувачів, під час виконання свого завдання він командував арміями "ЛНР", координував і контролював військову діяльність російських бойовиків, проросійських сепаратистів та бійців приватної армії групи Вагнера.