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СБУ оприлюднила розмови "Вагнера" з Іванніковим і Плотницьким

Субота, 2 червня 2018, 19:53

СБУ оприлюднила аудіозапис розмови лідера ПВК "Вагнера" Дмитра Уткіна із військовослужбовцем ГУ ГШ ЗС РФ Олегом Іванніковим ("Оріоном"), який, за даними Bellingcat, причетний до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році.

Як повідомляє прес-служба СБУ, ця розмова "є черговим доказом того, що найманці "Вагнера" безпосередньо підпорядковувалися офіцерам спецслужб РФ".

Зокрема, одним з кураторів терористів був Іванніков.

"Розмови наглядно демонструють, що російські найманці є "гарматним м’ясом" для вищого військового командування РФ", - зазначили в СБУ.

Крім того, спецслужба оприлюднила розмову Уткіна з екс-ватажком ОРЛО Ігорем Плотницьким.

Ця розмова, за даними СБУ, "документує роль російських військових у бойових діях в Луганської області у період 2014-2015 років".

Служба безпеки також заявила, що з червня 2014 року силами АТО було знищено як мінімум тридцять шість громадян РФ з числа ПВК "Вагнера".

У СБУ нагадали, що 29 травня 2014 року на територію Луганської області таємно вторгнувся спецпідрозділ російських спецслужб під назвою "приватна військова компанія "Вагнера" у складі 86 осіб (за рік чисельність зросла до 1500). Служба безпеки України встановила персональні дані кожного з терористів.

Більша частина найманців брала участь у бойових діях у Сирії в 2013 році у складі компанії "Слов’янський корпус", а пізніше використовувались Росією у силових заходах під час анексії АР Крим.

Одним із злочинів, вчинених цими росіянами в Україні, є збиття військово-транспортного літака ІЛ-76, в результаті чого загинуло сорок дев’ять українських бійців.

Як повідомлялося, у жовтні 2017 року голова СБУ Василь Грицак заявив, що група Вагнера є найбільшо з ПВК, які за завданням Кремля брали участь у збройному конфлікті на Донбасі та у Сирії. За його словами, тренувальна база ПВК Вагнера розташована в РФ у Краснодарському краї.

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер ГРУ РФ Олег Іванніков.

Зазначалося, що Іванніков був офіцером ГРУ Генштабу Міноборони РФ щонайменше до вересня 2017 року. До України його направили у першій половині 2014 року, де військовий лишався до початку 2015-го.

За даними розслідувачів, під час виконання свого завдання він командував арміями "ЛНР", координував і контролював військову діяльність російських бойовиків, проросійських сепаратистів та бійців приватної армії групи Вагнера. 

Українська правда

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Теми: СБУЛНР
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