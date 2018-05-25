Bellingcat викрила офіцера ГРУ, причетного до збиття MH17

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер Головного розвідуправління Росії Олег Іванніков.

Про це повідомляють у п'ятницю в Twitter журналісти в Гаазі, де проходить прес-конференція Bellingcat, присвячена новому розслідуванню у справі катастрофи лайнера MH17.

"Російський офіцер ГРУ Олег Іванніков ідентифікований як підозрюваний у справі MH17. Нове розслідування Bellingcat з дуже високою впевненістю доводить, що "Андрій Іванович" або "Оріон", який, як показало голландське слідство, був зацікавлений у збитті MH17, є росіянином Олегом Іванніковим", - пише європейський журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

Олег Іванніков

За його словами, незалежні слідчі розповіли, що Іванніков був офіцером ГРУ Генштабу Міноборони РФ, щонайменше, до вересня 2017 року. Його направили до України у першій половині 2014 року, де військовий лишався до початку 2015-го.

"Під час виконання свого таємного завдання він координував і контролював військову діяльність російських бойовиків, проросійських сепаратистів та бійців приватної армії групи Вагнера", - розповідає Міллер.

Кореспондент "Русской службы Би-би-си" Юрій Вендік повідомляє з прес-конференції, що Bellingcat ідентифікувала "персонажа з позивним "Оріон" з перехоплень СБУ".

"Він був замішаний у транспортуванні Бука на територію України і назад до Росії. Це офіцер ГРУ", - пише журналіст.

За його словами, "Оріон" - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков ("Андрій Іванович"), і він командував арміями "ЛНР" і Вагнера.

Водночас російське видання-розслідувач The Insider з'ясувало, що Іванніков - діючий генерал ГРУ і є не тільки головним фігурантом у справі про збитий "Боїнг", а й раніше був "міністром оборони" в сепаратистському "уряді" Південної Осетії.

фото The Insider

За словами Вендіка, Bellingcat "вирахував" Іваннікова за відкритими базами номерів.

"Потім подзвонили - і самі почули цей високий голос з перехоплень. А ще знайшли онлайн-замовлення з цього номера на адресу штаб-квартири ГРУ", - каже він.

Як повідомлялося, уряди Нідерландів й Австралії покладають на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю в 2014 році.

24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.

Крім того, було оприлюднено відео маршруту того "Бука".

У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у падінні "Боїнга" Малайзійських авіаліній на Донбас.

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 у тому випадку, якщо буде приймати у розслідуванні повноцінну участь.

"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.

Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.

В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.

У Росії заперечують свою провину у катастрофі рейсу MH17.

Євген Кізілов, УП