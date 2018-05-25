Bellingcat викрила офіцера ГРУ, причетного до збиття MH17

Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер Головного розвідуправління Росії Андрій Іванніков.

Про це повідомляють у п'ятницю в Twitter журналісти в Гаазі, де проходить прес-конференція Bellingcat, присвячена новому розслідуванню у справі катастрофи лайнера MH17.

"Російський офіцер ГРУ Олег Іванніков ідентифікований як підозрюваний у справі MH17. Нове розслідування Bellingcat з дуже високою впевненістю доводить, що "Андрій Іванович" або "Оріон", який, як показало голландське слідство, був зацікавлений у збитті MH17, є росіянином Олегом Іванніковим", - пише європейський журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.

За його словами, незалежні слідчі розповіли, що Іванніков був офіцером ГРУ Генштабу Міноборони РФ, щонайменше, до вересня 2017 року. Його направили до України у першій половині 2014 року, де військовий лишався до початку 2015-го.

"Під час виконання свого таємного завдання він координував і контролював військову діяльність російських бойовиків, проросійських сепаратистів та бійців приватної армії групи Вагнера", - розповідає Міллер.

Кореспондент "Русской службы Би-би-си" Юрій Вендік повідомляє з прес-конференції, що Bellingcat ідентифікувала "персонажа з позивним "Оріон" з перехоплень СБУ".

"Він був замішаний у транспортуванні Бука на територію України і назад до Росії. Це офіцер ГРУ", - пише журналіст.

За його словами, "Оріон" - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков ("Андрій Іванович"), і він командував арміями "ЛНР" і Вагнера.

Водночас російське видання, що спеціалізується на розслідуваннях, The Insider з'ясувало, що Іванніков - діючий генерал ГРУ і є не тільки головним фігурантом у справі про збитий "Боїнг", а й раніше був "міністром оборони" в сепаратистському "уряді" Південної Осетії.

За словами Вендіка, Bellingcat "вирахував" Іваннікова за відкритими базами номерів.

"Потім подзвонили - і самі почули цей високий голос з перехоплень. А ще знайшли онлайн-замовлення з цього номера на адресу штаб-квартири ГРУ", - каже він.

Кореспондент також розповів, що паралельно на прес-конференції Нідерланди й Австралія офіційно оголосили, що Росія причетна до загибелі малайзійського "Боїнга" та 298 чоловік на його борту.

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