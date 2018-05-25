Bellingcat викрила офіцера ГРУ, причетного до збиття MH17
Міжнародна незалежна слідча група Bellingcat встановила, що до збиття літака рейсу MH17 на Донбасі у 2014 році причетний офіцер Головного розвідуправління Росії Олег Іванніков.
Про це повідомляють у п'ятницю в Twitter журналісти в Гаазі, де проходить прес-конференція Bellingcat, присвячена новому розслідуванню у справі катастрофи лайнера MH17.
"Російський офіцер ГРУ Олег Іванніков ідентифікований як підозрюваний у справі MH17. Нове розслідування Bellingcat з дуже високою впевненістю доводить, що "Андрій Іванович" або "Оріон", який, як показало голландське слідство, був зацікавлений у збитті MH17, є росіянином Олегом Іванніковим", - пише європейський журналіст "Радіо Свобода" Крістофер Міллер.
За його словами, незалежні слідчі розповіли, що Іванніков був офіцером ГРУ Генштабу Міноборони РФ, щонайменше, до вересня 2017 року. Його направили до України у першій половині 2014 року, де військовий лишався до початку 2015-го.
"Під час виконання свого таємного завдання він координував і контролював військову діяльність російських бойовиків, проросійських сепаратистів та бійців приватної армії групи Вагнера", - розповідає Міллер.
Кореспондент "Русской службы Би-би-си" Юрій Вендік повідомляє з прес-конференції, що Bellingcat ідентифікувала "персонажа з позивним "Оріон" з перехоплень СБУ".
"Він був замішаний у транспортуванні Бука на територію України і назад до Росії. Це офіцер ГРУ", - пише журналіст.
За його словами, "Оріон" - це офіцер ГРУ Олег Володимирович Іванніков ("Андрій Іванович"), і він командував арміями "ЛНР" і Вагнера.
Водночас російське видання-розслідувач The Insider з'ясувало, що Іванніков - діючий генерал ГРУ і є не тільки головним фігурантом у справі про збитий "Боїнг", а й раніше був "міністром оборони" в сепаратистському "уряді" Південної Осетії.
За словами Вендіка, Bellingcat "вирахував" Іваннікова за відкритими базами номерів.
"Потім подзвонили - і самі почули цей високий голос з перехоплень. А ще знайшли онлайн-замовлення з цього номера на адресу штаб-квартири ГРУ", - каже він.
Як повідомлялося, уряди Нідерландів й Австралії покладають на Росію відповідальність за збиття малайзійського "Боїнга" над Донецькою областю в 2014 році.
24 травня міжнародна Спільна слідча група з розслідування збиття малайзійського "Боїнга" оголосила, що той був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук" з 53-ї бригади ППО ЗС РФ, що базується в російському місті Курськ.
Крім того, було оприлюднено відео маршруту того "Бука".
У Європейській комісії закликали Російську Федерацію до повної співпраці задля встановлення винних у падінні "Боїнга" Малайзійських авіаліній на Донбас.
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва може визнати висновки міжнародної слідчої групи щодо катастрофи літака MH17 у тому випадку, якщо буде приймати у розслідуванні повноцінну участь.
"Боїнг-777" авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс МН-17 Амстердам (Нідерланди) - Куала-Лумпур (Малайзія), розбився у Донецькій області 17 липня 2014 року. На його борту перебували 298 осіб, усі вони загинули.
Міжнародна команда з розслідування катастрофи літака "Боїнг" рейсу МН17 дійшла висновку, що лайнер було збито ракетою, випущеною із ЗРК "Бук", доставленого з території Росії.
В іншій доповіді Bellingcat опублікував фото "Бука 332", зроблене в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом, ймовірно, навесні 2013 року.
У Росії заперечують свою провину у катастрофі рейсу MH17.
Євген Кізілов, УП