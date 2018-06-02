У Москві й Петербурзі затримали учасників акцій на підтримку Сенцова

На Пушкінській площі в Москві поліція затримала режисера Михайла Местецького, який вийшов на одиночний пікет на підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Местецький повідомив "Медузі", що на нього склали протокол про порушення правил пікетування (частина 5 статті 20.2 КпАП) і відпустили. Суд відбудеться 21 червня.

Приводом для затримання стала дію указу президента Росії, що обмежує проведення публічних заходів у Москві й ряді інших регіонів у зв'язку з чемпіонатом світу з футболу.

Крім того, на Українському бульварі в Москві в суботу пройшов пікет на підтримку Сенцова.

Як пише "Медіазона", в пікеті взяли участь близько 20 осіб, поліції на акції не було.

У той же час, в Санкт-Петербурзі в суботу затримали трьох осіб, які вийшли з українським прапором і плакатом на підтримку Сенцова до будівлі Петроградського суду, повідомляє ОВД-Инфо.

ОВД-Инфо

Цей суд у суботу розглядав справу активіста "Демократичного Петербурга" Всеволода Нелаєва, який був затриманий у п'ятницю під час пікету на підтримку Сенцова. Причиною затримання стала участь Нелаєва в першотравневій ході.

Одну із затриманих відпустили з поліції без складання протоколу. На двох інших склали протоколи за частиною 8 статті 20.2 КпАП (повторне порушення порядку проведення публічного заходу).

Як повідомлялося, в Україні та світі в суботу проходять акції на підтримку незаконно засудженого в РФ українського режисера Олега Сенцова та інших політв'язнів, утримуваних в Росії.

14 травня український режисер Олег Сенцов, незаконно засуджений в РФ до 20 років колонії суворого режиму, оголосив про безстрокове голодування, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

28 травня у Федеральній службі РФ з виконання покарань заявили, що Олег Сенцов нібито погодився на підтримувальну терапію.

1 і 2 червня у різних містах світу проводять глобальну кампанію за звільнення заручників Кремля.

Зокрема, 1 червня демонстрації в рамках глобальної акції #SaveOlegSentsov пройшли у Лейпцигу, Страсбургу, Ризі, Сіднеї, Стокгольмі, Женеві, Парижі, Бордо, Варшаві, Кувейті, Тель-Авіві, Лісабоні, Черкасах, Кривому Розі, Рівному, Казані та інших містах.

У Санкт-Петербурзі поліція зірвала одиночні пікети в рамках акції #SaveOlegSentsov та заарештувала кількох людей.