Росія планує зайняти місце США в Раді ООН з прав людини

РФ висунула свою кандидатуру на виборах до складу Ради ООН з прав людини (РПЛ) на 2021-2023 роки після того, як США оголосили про вихід з організації.

Про це првідомили у представництві Росії при ООН, передає "Интерфакс".

"РФ продовжить свою конструктивну роботу в РПЛ, спрямовану на підтримку рівноправного діалогу і співпраці з прав людини. Саме з цією метою Росія висунула свою кандидатуру на виборах до складу РПЛ на 2021-2023 роки", - заявив прес-секретар російської дипмісії Федір Стржижовський.

Крім цього, у Росії розкритикували рішення США вийти з РПЛ.

"Мабуть, США хотілося б перетворити Раду на слухняний інструмент просування своїх інтересів і покарання неугодних країн. На цьому тлі цинічними є спроби США звинуватити в політизації роботи Ради і в провалі своєї ініціативи практично весь світ", - сказав Стржижовський.

"Рада ООН з прав людини є ключовим міжнародним майданчиком для співпраці у сфері захисту прав людини і працює на основі принципів неупередженості, об'єктивності, невибірковості, конструктивного діалогу та співпраці", - додав він.

"Це орган ООН, який, як і вся система ООН, покликаний служити всім державам-членам, а не одній країні чи групі країн. На жаль, наші колеги з Вашингтона цього не розуміють або не визнають.

Хоча відповідь міжнародної спільноти на їх ідеї з реформи Ради наочно продемонстрували їх самотність у цьому питанні", - зазначив пре-секретар російського представництва.

У РФ визнають, що у роботі РПЛ "є недоліки, але Рада довела свою життєздатність".

Нагадаємо, посол США в ООН Ніккі Хейлі у вівторок, 19 червня, оголосила про вихід Сполучених Штатів із Ради ООН з прав людини.

"Наші зобов'язання не дозволяють нам залишатися частиною лицемірної та упередженої організації, яка знущається з прав людини", - наголосила вона.

Генеральний секретар Організації об'єднаних націй Антоніу Гуттеріш хотів би, щоб США залишились членом РПЛ.