Россия планирует занять место США в Совете ООН по правам человека

РФ выдвинула свою кандидатуру на выборах в Совет ООН по правам человека (СПЧ) на 2021-2023 годы после того, как США объявили о выходе из организации.

Об этом сообщили в представительстве России при ООН, передает "Интерфакс".

"Россия продолжит свою конструктивную работу в СПЧ, направленную на поддержание равноправного диалога и сотрудничества по правам человека. Именно с этой целью Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ на 2021-2023 годы", - заявил пресс-секретарь российской дипмиссии Федор Стржижовский.

Кроме этого, в России раскритиковали решение США выйти из РПЛ.

"Видимо, США хотелось бы превратить Совет в послушный инструмент продвижения своих интересов и наказания неугодных стран. На этом фоне циничными представляются попытки США обвинить в политизации работы Совета и в провале своей инициативы практически весь мир", - сказал Стржижовский.

"Совет ООН по правам человека "является ключевой международной площадкой для сотрудничества в области поощрения и защиты прав человека и работает на основе принципов беспристрастности, объективности, неизбирательности, конструктивного диалога и сотрудничества", - добавил он.

"Это орган ООН, который, как и вся система ООН, призван служить всем государствам-членам, а не какой-либо одной стране или группе стран. К сожалению, наши коллеги из Вашингтона этого не понимают или не признают.

Хотя ответ международного сообщества на их затеи по реформе Совета наглядно продемонстрировал их одиночество в этом вопросе", - заявил пресс-секретарь.

В РФ признают, что в работе СПЧ "есть недостатки, однако за прошедшее время Совет доказал свою жизнеспособность".

Напомним, посол США в ООН Никки Хейли во вторник, 19 июня, объявила о выходе Соединенных Штатов из Совета ООН по правам человека.

"Наши обязательства не позволяют нам оставаться частью лицемерной и предвзятой организации, которая издевается над правами человека", - подчеркнула она.

Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гуттериш хотел бы, чтобы США остались членом СПЧ.