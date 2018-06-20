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ТІ закликає Раду забрати в СБУ повноваження боротьби з корупцією

Середа, 20 червня 2018, 10:02
ТІ закликає Раду забрати в СБУ повноваження боротьби з корупцією

"Transparency International Україна" закликає Верховну Раду позбавити СБУ повноважень з протидії злочинам у сфері економіки та боротьби з корупцією.

Про це повідомляє сайт антикорупційної мережі.

Зазначається, що для цього парламент має підтримати поправки до законопроекту №8068 "Про національну безпеку України", які забезпечать такі зміни.

Поправки дозволять спецслужбі звільнити кадрові та інші ресурси для ефективної боротьби із загрозами нацбезпеці, зосередитися на контррозвідці та боротьбі з тероризмом і уникнути дублювання функцій з іншими правоохоронними органами.

У "Transparency International" наголосили, що є підстави вважати, що окремі співробітники СБУ, які спеціалізуються на боротьбі з економічними злочинами та корупцією, створюють штучні перешкоди підприємцям з метою отримання власної вигоди.

"Невідповідність їхнього рівня життя (коштовні авто та нерухомість у користуванні) ймовірним доходам військовослужбовців та співробітників СБУ (об’єктивно оцінити неможливо – декларації засекречені) лише посилює такі підозри", - підкреслили у ТІ.

Також в організації додали, що підтримка згаданих поправок сприятиме реформі СБУ відповідно до стандартів НАТО. 

Як повідомлялося, 5 квітня Верховна Рада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про національну безпеку.

9 червня спікер Верховної Ради Андрій Парубій сказав, що очікує, що закон про нацбезпеку приймуть 21 червня.

Українська правда
Теми: Верховна РадаСБУреформи
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