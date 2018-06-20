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ТІ призывает Раду забрать у СБУ полномочия борьбы с коррупцией

Среда, 20 июня 2018, 10:02
ТІ призывает Раду забрать у СБУ полномочия борьбы с коррупцией

"Transparency International Украина" призывает Верховную Раду лишить СБУ полномочий по противодействию преступлениям в сфере экономики и борьбы с коррупцией.

Об этом сообщает сайт антикоррупционной сети.

Отмечается, что для этого парламент должен поддержать поправки к законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины", которые обеспечат такие изменения.

Поправки позволят спецслужбе освободить кадровые и другие ресурсы для эффективной борьбы с угрозами нацбезопасности, сосредоточиться на контрразведке и борьбе с терроризмом и избежать дублирования функций с другими правоохранительными органами.

В "Transparency International" отметили, что есть основания полагать, что отдельные сотрудники СБУ, которые специализируются на борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, создают искусственные препятствия предпринимателям с целью получения собственной выгоды.

"Несоответствие их уровня жизни (ценные авто и недвижимость в пользовании) вероятным доходам военнослужащих и сотрудников СБУ (объективно оценить невозможно – декларации засекречены) только усиливает такие подозрения", - подчеркнули в ТІ.

Также в организации добавили, что поддержка упомянутых поправок будет способствовать реформе СБУ в соответствии со стандартами НАТО.

5 апреля Верховная Рада приняла в первом чтении президентский законопроект о национальной безопасности.

9 июня спикер Верховной Рады Андрей Парубий сказал, что ожидает, что закон о нацбезопасности примут 21 июня.

Украинская правда 

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Темы: Верховная РадаСБУреформы
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