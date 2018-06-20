КС схвалив президентську версію скасування недоторканності в Раді

Конституційний суд на засіданні 19 червня визнав конституційним президентський законопроект про скасування недоторканності нардепів з відстрочкою до 2020 року.

Про це свідчить копія висновку суду, розміщена на сайті КС.

"Визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до статті 80 Конституції України (щодо недоторканності народних депутатів України) (реєстр. № 7203)", - йдеться в документі.

Законопроект пропонує виключити зі статті 80 Конституції України частини 1 і 3, які передбачають недоторканність народних депутатів і неможливість притягнення їх до кримінальної відповідальності без згоди парламенту.

За версією Порошенка стаття 80 повинна мати такий вигляд:

"Народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання у парламенті та його органах, за винятком відповідальності за образу чи наклеп".

При цьому у своєму висновку суд звернув увагу, що, скасовуючи депутатську недоторканність, слід враховувати стан політичної й правової системи України. Крім того, він зазначив, що недоторканність не є привілеєм депутата, а захищає від незаконного втручання в його діяльність.

У разі ухвалення Верховною Радою закон набере чинності з 1 січня 2020 року.

Як повідомлялося, 6 червня Конституційний суд визнав конституційним аналогічний законопроект №6773, запропонований групою парламентарів. Він передбачає скасування депутатського імунітету відразу після ухвалення закону.