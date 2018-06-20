КС одобрил президентскую версию отмены неприкосновенности в Раде

Конституционный суд на заседании 19 июня признал конституционным президентский законопроект об отмене неприкосновенности депутатов с отсрочкой до 2020 года.

Об этом свидетельствует копия заключения суда, размещенная на сайте КС.

"Признать соответствующим требованиям статей 157 и 158 Конституции Украины законопроект о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины) (регистр. № 7203)", - говорится в документе.

Законопроект предлагает исключить из статьи 80 Конституции Украины части 1 и 3, которые предусматривают неприкосновенность народных депутатов и невозможность привлечения их к уголовной ответственности без согласия парламента.

По версии Порошенко статья 80 должна иметь следующий вид:

"Народные депутаты Украины не несут юридическую ответственность за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету".

При этом в своем заключении суд обратил внимание, что, отменяя депутатскую неприкосновенность, следует учитывать состояние политической и правовой системы Украины. Кроме того, отметил он, неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

В случае принятия Верховной Радой закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщалось, 6 июня Конституционный суд признал конституционным аналогичный законопроект №6773, предложенный группой парламентариев. Он предусматривает отмену депутатского иммунитета сразу после принятия закона.