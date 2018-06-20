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"Димовухи" у Харківській міськраді розслідують як хуліганство

Середа, 20 червня 2018, 13:03

За фактом сутичок і запалювання димових шашок у будівлі Харківської міськради відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 ККУ – хуліганство.

Про це повідомляє Головне управління поліції у Харківській області.

"Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Інформація про сутички надійшла до поліції о 10:10.

Правоохоронці встановили, що напередодні група із 20 осіб, представників громадської організації, подали офіційну заявку на участь у засіданні сесії міської ради Харкова.

"Сьогодні вранці вони прийшли до адмінбудівлі з відповідними документами із намірами відвідати засідання для вирішення кількох актуальних питань. Охорона пропустила лише двох осіб, виник конфлікт між обома сторонами, під час якого охоронці розпилили невідому речовину", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, до медзакладів по допомогу ніхто з громадян не звертався. Затриманих осіб немає.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, учасників конфлікту та свідків.

Як повідомлялося, 20 червня в приміщенні Харківської міської ради перед початком засідання відбулися зіткнення, невідомі розпилили газ і запалили димові шашки. 

Харківський міський голова Геннадій Кернес зазначив, що інциденти в міськраді почалися з того, що в сесійну залу не вдалося потрапити всім бажаючим "громадським активістам", після чого в хід пішли димові шашки.

Українська правда
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