"Дымовухи" в Харьковском горсовете расследуют как хулиганство

По факту столкновений и зажигания дымовых шашек в здании Харьковского горсовета открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК – хулиганство.

Об этом сообщает Главное управление полиции в Харьковской области.

"Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Информация о стычках поступила в полицию в 10:10.

Правоохранители установили, что накануне группа из 20 человек, представителей общественной организации, подали официальную заявку на участие в заседании сессии городского совета Харькова.

"Сегодня утром они пришли к админзданию с соответствующими документами с намерением посетить заседание для решения нескольких актуальных вопросов. Охрана пропустила только двух человек, возник конфликт между двумя сторонами, во время которого охранники распылили неизвестное вещество", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в медучреждения за помощью никто из граждан не обращался. Задержанных нет.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, участников конфликта и свидетелей.

Как сообщалось, 20 июня в помещении Харьковского городского совета перед началом заседания произошли столкновения, неизвестные распылили газ и зажгли дымовые шашки.

Харьковский городской голова Геннадий Кернес отметил, что инциденты в горсовете начались с того, что в сессионный зал не удалось попасть всем желающим "общественникам", после чего в ход пошли дымовые шашки.