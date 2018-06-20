НАБУ закрило справу проти заступника Матіоса після змін у засекреченій декларації - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро закрило кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення заступника Головного військового прокурора Дмитра Борзих, нібито із-за відсутності складу злочину.

Про це повідомляє "Bihus.Info".

Зазначається, що закриття справи обґрунтоване тим, що Борзих нібито виправив свою декларацію, де вказав цивільну дружину і її майно. Проте сам документ - засекреченный.

Видання повідомляє, що останню свою відкриту декларацію Борзих подав 31 березня 2017 року, де не була вказана цивільна дружина та її майно.

Пізніше Головний військовий прокурор Анатолій Матіос декларування підлеглих засекретив.

"За версією правоохоронців, через тиждень після цього Борзих згадав про дружину та виправив декларацію у секретному режимі", - зазначають журналісти.

Повідомляється, що у постанові про закриття провадження вказано, що у змінах до декларації Борзих вказав свою цивільну дружину Дар’ю Полякову разом із донькою 2016 року народження, і майно Полякової.

"Органом досудового розслідування також встановлено, що належне Поляковій Д.О. нерухоме майно… та автомобіль Land Rover Range Rover Evoque 2015 року випуску були набуті нею за рахунок її заощаджень та заощаджень її батьків у 2014-2016 роках без отримання грошових коштів від Борзих Д.В.", - вказують автори з посиланням на в постанову НАБУ.

Крім того, в документі написано, що Борзих і Полякова орендують лише частину будинку в Лісниках і платять за оренду 15 тис. грн на місяць.

При цьому ріелтор Євген Островський розповідав журналістам, що ще влітку 2016 року вартість оренди становила 3,5 тис. доларів, тобто більше 90 тис. гривень на місяць.

Тоді він особисто показував своїм клієнтам цей будинок.

Раніше повідомлялося, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура відкрила кримінальну справу за фактом незаконного збагачення заступника головного військового прокурора ГПУ Дмитра Борзих.

У квітні 2017 року декларацію заступника головного військового прокурора Дмитра Борзих засекретили, як і дані про майно його колег. Біографію Борзих також засекретили.

Втім, журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" минулого року з’ясували, що в декларації не вказані ані витрати на оренду будинку, в якому він проживає, ані статки жінки, з якою він там мешкає.

У копії декларації за 2016 рік, що збереглася на сайті проекту Декларації, було вказано, що Дмитро Борзих орендує будинок у с. Лісники під Києвом площею 390 квадратних метрів (в Олени Пятковської) і має автомобіль Toyota Camry вартістю 300 тисяч гривень.

Журналісти відслідкували, що й у 2017 році Борзих їздив до того будинку.

Також знімальна група декілька разів фіксувала, як від нього виїжджала жінка на автомобілі Range Rover Evoque. Нею виявилася Дар’я Олегівна Полякова, яка працює в УНН і має квартиру в ЖК "Паркове місто" (ринкова вартість житла – приблизно 3 млн грн.).

Свого часу Полякова була помічницею нардепів-"регіоналів" Миколи Злочевського та Ігоря Лисова.

Сам Дмитро Борзих не на камеру підтвердив журналістам, що проживав у Лісниках, згідно з декларацією за 2016 рік, але чи проживає там тепер, відповідати відмовився.

При цьому заступник головного військового прокурора фактично підтвердив, що продав брату нерухомість у Луганську, звідки він родом. Костянтин Борзих – громадянин Росії, який 11 років живе в Німеччині і має там посвідку на проживання.

Дмитро Борзих у липні 2012 року переїхав із Луганська до Києва, працював в органах за Віктора Пшонки.

У липні 2017 року він сам попросив НАЗК перевірити його декларацію – і агенція порушень не знайшла.