НАБУ закрыло дело против заместителя Матиоса после изменений в засекреченной декларации - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро закрыло уголовное производство относительно возможного незаконного обогащения заместителя Главного военного прокурора Дмитрия Борзых, якобы из-за отсутствия состава преступления.

Об этом сообщает "Bihus.Info".

Отмечается, что закрытие дела обосновано тем, что Борзых якобы исправил свою декларацию, где указал гражданскую жену и ее имущество. Но сам документ - засекречен.

Издание сообщает, что последнюю свою открытую декларацию Борзых подал 31 марта 2017 года, где не была указана гражданская жена и ее имущество.

Однако позже Главный военный прокурор Анатолий Матиос декларирование подчиненных засекретил.

"По версии правоохранителей, через неделю после этого Борзых вспомнил о жене и исправил декларацию в секретном режиме", - отмечают журналисты.

Сообщается, что в постановлении о прекращении производства указано, что в изменениях в декларации Борзых указал свою гражданскую жену Дарью Полякову вместе с дочерью 2016 года рождения, и имущество Поляковой.

"Органом досудебного расследования также установлено, что надлежащее Поляковой Д.О. недвижимое имущество... и автомобиль Land Rover Range Rover Evoque 2015 года выпуска были приобретены ею за счет ее сбережений и сбережений ее родителей в 2014-2016 годах без получения денежных средств от Борзых Д.В.", - указывают авторы со ссылкой на постановление НАБУ.

Кроме того, в документе написано, что Борзых и Полякова арендуют только часть дома в Лесниках и платят за аренду 15 тыс. грн в месяц.

При этом риэлтор Евгений Островский рассказывал журналистам, что еще летом 2016 года стоимость аренды составляла 3,5 тыс. долларов, то есть более 90 тыс. гривен в месяц.

Тогда он лично показывал своим клиентам этот дом.

Ранее сообщалось, что Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело по факту незаконного обогащения заместителя главного военного прокурора ГПУ Дмитрия Борзых.

В апреле 2017 года декларацию заместителя главного военного прокурора Дмитрия Борзых засекретили, как и данные об имуществе его коллег. Биографию Борзых также засекретили.

Однако журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" в прошлом году выяснили, что в декларации не указаны ни расходы на аренду дома, в котором он проживает, ни благосостояние женщины, с которой он там живет.

В копии декларации за 2016 год, сохранившейся на сайте проекта Декларации, было указано, что Дмитрий Борзых арендует дом в с. Лесники под Киевом площадью 390 квадратных метров (у Елены Пятковской) и имеет автомобиль Toyota Camry стоимостью 300 тысяч гривен.

Журналисты отследили, что и в 2017 году Борзых ездил к тому дому.

Также съемочная группа несколько раз фиксировала, как от него отъезжала женщина на автомобиле Range Rover Evoque. Ею оказалась Дарья Олеговна Полякова, которая работает в УНН и имеет квартиру в ЖК "Паркове місто" (рыночная стоимость жилья – примерно 3 млн грн.).

В свое время Полякова была помощницей нардепов-"регионалов" Николая Злочевского и Игоря Лысова.

Сам Дмитрий Борзых не на камеру подтвердил журналистам, что проживал в Лесниках, согласно декларации за 2016 год, но проживает ли там теперь, отвечать отказался.

При этом заместитель главного военного прокурора фактически подтвердил, что продал брату недвижимость в Луганске, откуда он родом. Константин Борзых – гражданин России, который 11 лет живет в Германии и имеет там вид на жительство.



Дмитрий Борзых в июле 2012 года переехал из Луганска в Киев, работал в органах при Викторе Пшонке.

В июле 2017 года он сам попросил НАПК проверить его декларацию – и агентство нарушений не нашло.