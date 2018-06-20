За побиття прикордонників у кафе затримали двох осіб

Правоохоронці затримали двох підозрюваних у побитті прикордонників у кафе Маріуполя.

Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Затримані чоловіки 1999 року народження, які проходили стажування в службі охорони кафе.

"Їм інкримінується ч.2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство, вчинене групою осіб). Підозрюваним загрожує до 5 років обмеження волі або до 4 років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Поліція встановлює інших учасників конфлікту.

"Кримінальне провадження за даним фактом перекваліфіковане на ч.2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування", - підсумували у поліції.

Як повідомлялося раніше, 18 червня у Державній прикордонній службі заявили, що їхні працівники постраждали у сутичці в кав'ярні Маріуполя після того, як попросили дати їм меню українською мовою.

У ДПСУ заявили, що прикордонники поводилися "абсолютно адекватно".

Повідомлялося, що в результаті сутички постраждали двоє прикордонників. Серед них – жінка-офіцер. У чоловіка була зламана щелепа і численні забої. Жінка-офіцер отримала струс мозку та численні забої.

19 червня поліція Донецької області повідомила, що за вказаним фактом відкрила кримінальне провадження за ч.1 ст. 122 Кримінального кодексу України "Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження", санкція якої передбачає до 3 років позбавлення волі.

Адміністрація кафе в Маріуполі, де сталася бійка, в якій постраждали прикордонники, стверджує, що до закладу службовці прийшли у нетверезому стані в цивільному одязі і поводилися агресивно.