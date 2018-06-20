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За избиение пограничников в кафе задержали двух человек

Среда, 20 июня 2018, 13:31
За избиение пограничников в кафе задержали двух человек

Правоохранители задержали двух подозреваемых в избиении пограничников в кафе Мариуполя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Задержаны мужчины 1999 года рождения, которые проходили стажировку в службе охраны кафе.

"Им инкриминируется ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное группой лиц). Подозреваемым грозит до 5 лет ограничения свободы или до 4 лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Полиция устанавливает других участников конфликта.

"Уголовное производство по данному факту переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается", - подытожили в полиции.

Как сообщалось ранее, 18 июня в Государственной пограничной службе заявили, что их сотрудники пострадали в столкновении в кафе Мариуполя после того, как попросили дать им меню на украинском языке.

В ГПСУ заявили, что пограничники вели себя "абсолютно адекватно".

Сообщалось, что в результате столкновения пострадали двое пограничников. Среди них – женщина-офицер. У мужчины была сломана челюсть и многочисленные ушибы. Женщина-офицер получила сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

19 июня полиция Донецкой области сообщила, что по данному факту открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины "Умышленное средней тяжести телесное повреждение", санкция которой предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Администрация кафе в Мариуполе, где произошла драка, в которой пострадали пограничники, утверждает, что в заведение служащие пришли в нетрезвом состоянии в гражданской одежде и вели себя агрессивно.

Украинская правда 
Темы: МариупольПограничная службаполиция
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