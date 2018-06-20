У НАБУ подякували за увагу ЗМІ до призначення аудиторів

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Середа, 20 червня 2018, 21:17

У Національному антикорупційному бюро подякували активістам та ЗМІ за увагу до призначення членів комісії зовнішнього контролю за діяльністю НАБУ.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

"Вкрай важливо, аби діяльність Комісії базувалась на позиції політичної нейтральності, професіоналізму та викликала довіру в громадянського суспільства та міжнародних партнерів. Щодо організаційних питань роботи комісії зовнішнього контролю (аудиту), просимо адресувати їх членам комісії", - зазначили у Національному антикорупційному бюро.

Його представники нагадали, що створення комісії є вимогою Закону "Про Національне антикорупційне бюро України".

"Процес формування комісії, вимоги до її членів, їхні права та повноваження визначені у пункті 6 ст.26 Закону про НАБУ. Національне бюро до цього процесу не залучене і жодного впливу на нього не має", - зауважили в бюро.

Водночас у НАБУ запевнили, що готові до будь-яких аудитів.

"Нещодавно оцінку роботі НАБУ за перші три роки дали незалежні міжнародні експерти, делеговані Європейським Союзом та Посольством США в Україні", - розповіли в бюро.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко включив екс-голову Донецької військово-цивільної обласної адміністрації Павла Жебрівського до складу комісії з аудиту НАБУ.

Пізніше у ЦПК заявили, що Павла Жебрівського призначили на посаду аудитора НАБУ за квотою президента з порушенням закону.

Українська правда

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Теми: НАБУ ЗМІ
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