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В НАБУ поблагодарили за внимание СМИ к назначению аудиторов

Среда, 20 июня 2018, 21:17

В Национальном антикоррупционном бюро поблагодарили активистов и СМИ за внимание к назначению членов комиссии внешнего контроля за деятельностью НАБУ.

Об этом говорится в сообщении НАБУ.

"Крайне важно, чтобы деятельность Комиссии была основана на позиции политической нейтральности, профессионализма и вызвала доверие у гражданского общества и международных партнеров. По организационным вопросам работы комиссии внешнего контроля (аудита), просим адресовать их членам комиссии", - отметили в Национальном антикоррупционном бюро.

Его представители напомнили, что создание комиссии является требованием Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины".

"Процесс формирования комиссии, требования к его членам, их права и полномочия определены в пункте 6 ст.26 Закона о НАБУ. Национальное бюро к этому процессу не привлечено и никакого влияния на него не имеет", - отметили в бюро.

В то же время в НАБУ заверили, что готовы к любым аудитам.

"Недавно оценку работе НАБУ за первые три года дали независимые международные эксперты, делегированные Европейским Союзом и Посольством США в Украине", - рассказали в бюро.

Как сообщалось, президент Петр Порошенко включил экс-главу Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Жебривского в состав комиссии по аудиту НАБУ.

Позже в ЦПК заявили, что Павла Жебривского назначили на должность аудитора НАБУ по квоте президента с нарушением закона.

Украинская правда
Темы: НАБУСМИ
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