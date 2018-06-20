Суд в РФ продовжив арешт Веліляєву і Барієву

Басманний районний суд Москви продовжив арешт кримськотатарським підприємцям Ресулю Веліляєву та Алі Барієву до 25 вересня.

Про це повідомляє адвокат Джеміль Темишев, передає "Крим.Реалії".

"Веліляєву і Барієву арешт продовжили до 25 вересня. Маємо намір подати апеляцію", – сказав захисник.

Підприємець Веліляєв перебуває в московській в'язниці "Лефортово". ФСБ РФ звинувачує його "у діяльності щодо фінансування терористичних і екстремістських організацій".

27 квітня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що двох затриманих кримських татар Ресуля Веліляєва і Алі Барієва після обшуків вивезли з окупованого Росією півострова.