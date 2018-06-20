Суд в РФ продлил арест Велиляеву и Бариеву

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Среда, 20 июня 2018, 23:09

Басманный районный суд Москвы продлил арест крымскотатарским предпринимателям Ресулу Велиляеву и Али Бариеву до 25 сентября.

Об этом сообщает адвокат Джемиль Темишев, передает "Крым.Реалии".

"Велиляеву и Бариеву арест продлили до 25 сентября. Мы намерены подать апелляцию", - сказал защитник.

Предприниматель Велиляев находится в московской тюрьме "Лефортово". ФСБ РФ обвиняет его "в деятельности по финансированию террористических и экстремистских организаций".

27 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что двух задержанных крымских татар Ресуля Велиляева и Али Бариевая после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.

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Темы: Росcия крымские татары суд
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