Суд в РФ продлил арест Велиляеву и Бариеву

Басманный районный суд Москвы продлил арест крымскотатарским предпринимателям Ресулу Велиляеву и Али Бариеву до 25 сентября.

Об этом сообщает адвокат Джемиль Темишев, передает "Крым.Реалии".

"Велиляеву и Бариеву арест продлили до 25 сентября. Мы намерены подать апелляцию", - сказал защитник.

Предприниматель Велиляев находится в московской тюрьме "Лефортово". ФСБ РФ обвиняет его "в деятельности по финансированию террористических и экстремистских организаций".

27 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что двух задержанных крымских татар Ресуля Велиляева и Али Бариевая после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.