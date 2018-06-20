Суд в РФ продлил арест Велиляеву и Бариеву
Среда, 20 июня 2018, 23:09
Басманный районный суд Москвы продлил арест крымскотатарским предпринимателям Ресулу Велиляеву и Али Бариеву до 25 сентября.
Об этом сообщает адвокат Джемиль Темишев, передает "Крым.Реалии".
"Велиляеву и Бариеву арест продлили до 25 сентября. Мы намерены подать апелляцию", - сказал защитник.
Предприниматель Велиляев находится в московской тюрьме "Лефортово". ФСБ РФ обвиняет его "в деятельности по финансированию террористических и экстремистских организаций".
27 апреля глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что двух задержанных крымских татар Ресуля Велиляева и Али Бариевая после обысков вывезли из оккупированного Россией полуострова.