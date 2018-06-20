Мати ув'язненого в РФ кримчанина Прімова оголосила голодування

Мати політв'язня Нурі Примова - Раіме Примова оголосила голодування.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Жінка оголосила голодування, починаючи з 20 червня.

"Я хочу врятувати свого сина, хочу щоб його теж включили в списки по обміну. Більше не можу чекати ... "- розповіла в телефонній розмові Раіме.

Вона повідомила, що написала заяву в управління ФСБ Росії по Республіці Крим і місту Севастополь з вимогою обміняти її сина - Нурі Примова. У ФСБ їй відповіли, що на її звернення надійде відповідь протягом місяця.

За інформацією правозахисників, Раіме Примова має інвалідність другої групи, їй 68 років.

"У неї відсутня одна нирка, діагностовано серйозне захворювання печінки. Для неї подібний крок є великим ризиком для життя і здоров'я. Але переконати її відмовитися від цього рішення не вдалося", - зазначили правозахисники.

23 грудня 2015 року в окупованому Росією Криму було затримано 4 кримських мусульман, яких звинуватили в участі в ісламській організації "Хізб ут-Тахрір". Справу кримських політв'язнів розглядав Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону. 7 вересня 2016 року їм оголосили вирок.



Севастополець Руслан Зейтуллаев, якого російська влада назвала організатором осередку "Хізб ут-Тахрір", був засуджений до 7 років колонії загального режиму, Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваітов і Нурі Прімов отримали по 5 років виправної колонії також загального режиму.

10 травня 2018 року у Севастополі, в селі Байдари (Орлине), рано вранці пройшли обшуки, за підсумками яких затримані двоє кримських татар Ернес і Енвер Сейтосманови.

Сейтосманови є двоюрідними братами Нурі Примова, який відбуває термін в Росії за сфабрикованим звинуваченням в участі в терористичній організації.