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Мать заключенного в РФ крымчанина Примова объявила голодовку

Среда, 20 июня 2018, 23:26

Мать политзаключенного Нури Примова - Раиме Примова объявила голодовку.

Об этом сообщает "Крымская солидарность".

Женщина объявила голодовку, начиная с 20 июня.

"Я хочу спасти своего сына, хочу чтобы его тоже включили в списки по обмену. Больше не могу ждать ..." - рассказала в телефонном разговоре Раиме.

Она сообщила, что написала заявление в управление ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь с требованием обменять ее сына - Нури Примова. В ФСБ ей ответили, что на ее обращение поступит ответ в течение месяца.

По информации правозащитников, Раиме Примова имеет инвалидность второй группы, ей 68 лет.

"У нее отсутствует одна почка, диагностировано серьезное заболевание печени. Для нее подобный шаг является большим риском для жизни и здоровья. Но убедить ее отказаться от этого решения не удалось", - отметили правозащитники.

23 декабря 2015 года в оккупированном Россией Крыму были задержаны 4 крымских мусульман, обвиненных в участии в исламской организации "Хизб ут-Тахрир". Дело крымских политзаключенных рассматривал Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону. 7 сентября 2016 года им объявили приговор.

Севастополец Руслан Зейтуллаев, которого российские власти назвали организатором ячейки "Хизб ут-Тахрир", был приговорен к 7 годам колонии общего режима, Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов получили по 5 лет исправительной колонии общего режима.

10 мая 2018 года в Севастополе, в селе Байдары (Орлиное), рано утром прошли обыски, по итогам которых задержаны двоих крымских татар Эрнес и Энвер Сейтосмановы.

Сейтосмановы являются двоюродными братьями Нури Примова, отбывающего срок в России по сфабрикованному обвинению в участии в террористической организации.

Украинская правда

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Темы: крымские татарыполитзаключенныеКрыманнексияРосcия
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