Турчинов: Вимога звільнити мою дружину – це агресія і обмеженість

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олександр Турчинов назвав заклик правозахисників звільнити його дружину Ганну Турчинову з посади декана через її гомофобні висловлювання агресією і правовою обмеженістю.

Про це він написав у Facebook.

"Намагання захисників ЛГБТ-спільноти навішувати на мою дружину ярлики та вимоги звільнити її з роботи є свідченням їх заангажованості, агресивності та правової обмеженості", - написав Турчинов.

Він також звинуватив правозахисників, що вони "виступають проти свободи слова, проти права на власну думку" і заявив, що підтримує позицію його дружини.

"Ставлення моєї дружини Ганни Турчинової до сімейних цінностей та захисту від моральної деформації шкільної програми – прояв її християнської, громадянської та професійної позиції. Ця позиція повністю відповідає Закону Божому та Конституції", - підсумував Турчинов.

Раніше правозахисники закликали ректора Національного педагогічного університету імені Драгоманова звільнити дружину секретаря РНБО Ганну Турчинову з посади декана факультету природничо-географічної освіти та екології через гомофобію.

Приводом для цього стали блог Турчинової під назвою "Гомодиктатура. Частина 1. Як розбещувати дітей", в якому вона виступила з критикою антидискримінаційних правок до шкільних підручників, рекомендованих Міністерством освіти і науки, а також на її інтерв’ю "Громадському телебаченню", де вона заявила, що ЛГБТ-люди є "відхиленням від норми", гомосексуальність – хворобою, а "дискримінації жінок в Україні не існує".