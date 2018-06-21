Турчинов: Требование уволить мою жену – это агрессия и ограниченность

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов назвал призыв правозащитников уволить его жену Анну Турчинову с должности декана из-за ее гомофобных высказываний агрессией и правовой ограниченностью.

Об этом он написал в Facebook.

"Попытки защитников ЛГБТ-сообщества навешивать на мою жену ярлыки и требование уволить ее с работы являются свидетельством их ангажированности, агрессивности и правовой ограниченности", - написал Турчинов.

Он также обвинил правозащитников в том, что они "выступают против свободы слова, против права на собственное мнение" и заявил, что поддерживает позицию жены.

"Отношение моей жены Анны Турчиновой к семейным ценностям и защите от нравственной деформации школьной программы – проявление ее христианской, гражданской и профессиональной позиции. Эта позиция полностью соответствует Закону Божьему и Конституции", - подытожил Турчинов.

Ранее правозащитники призвали ректора Национального педагогического университета имени Драгоманова уволить жену секретаря СНБО Анну Турчинову с должности декана факультета естественно-географического образования и экологии из-за гомофобии.

Поводом для этого стали блог Турчиновой под названием "Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей", в котором она выступила с критикой антидискриминационных поправок в школьные учебники, рекомендованных Министерством образования и науки, а также на ее интервью "Громадському", где она заявила, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы ", гомосексуальность – болезнью, а "дискриминации женщин в Украине не существует".