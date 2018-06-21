Журналісти знайшли доказ російського громадянства Труханова

Нова порція документів Panama Papers підтверджує, що міський голова Одеси Геннадій Труханов має чи, принаймні, мав російський паспорт.

Як повідомляє "Слідство.Інфо", копію закордонного паспорта Труханова виявили серед ідентифікаційних документів власників та директорів компанії Corderoy Asset Partners Ltd, яка вже фігурувала в історії про Труханова.

У документі надруковано, що "МЗС Росії" 26 червня 2003 року видало Труханову закордонний паспорт терміном дії на 5 років. Фотографії на копії паспорта не видно, номер теж не чіткий.

Панамський архів опублікували у квітні 2016 року, Новою порцією паперів німецьке видання "Süddeutsche Zeitung" поділилося з колегами з International Consortium of Investigative Journalists та OCCRP.

Раніше Агенція фінансових розслідувань БВО відкрила справу щодо компанії Corderoy Asset Partners Ltd. 29 квітня 2016 року Агенція відправила запит у Mossack Fonseca з проханням видати низку документів цієї компанії.

Адміністратори написали Андрію Троценкц із проханням оновити інформацію про Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко відповів, що компанія не веде діяльності з 2009 року.

Саме у листуванні між Троценком та острівними адміністраторами і з’явилися документи власників та директорів фірми, зокрема й паспорт одеського мера.

Виходить, що принаймні станом на 2003 рік Труханов був громадянином Російської Федерації.

Ще в квітні 2016 року завдяки витоку "Панамського архіву" журналісти "Слідство.Інфо" виявили зв’язок між одеським мером та кількома офшорними компаніями з Британських Віргінських Островів. Більшість із них були пов’язані із будівництвом у Одесі та Києві.

Для реєстрації компаній на БВО Труханов надавав адресу у російському місті Сергієв Посад, що поблизу Москви. Це могло означати, що він має російський паспорт, однак такого документа в Панамському витоку тоді не знайшлося.

Тоді Труханов опублікував документ із генконсульства Росії в Одесі, яке запевняло, що Труханов "не набував громадянства Російської Федерації… та громадянином РФ Російської Федерації не є".

Управління СБУ у Одеській області також заявило, що не знайшло доказів російського громадянства у Труханов.

Журналісти відправляли запит і телефонували Труханову по коментар з приводу нової знахідки, але відповіді не отримали.

При цьому репортери "Слідства.Інфо" та OCCRP знайшли у файлах Paradise Papers ще один зв’язок Труханова з РФ: його донька Катерина Труханова використовувала російську адресу для реєстрації власних офшорних компаній (Москва, Ломоносівський проспект 18, кв 550).

Згідно з офіційним російським реєстром нерухомості, володіє цією квартирою Марія Дмитрівна Труханова, мати одеського мера.

Оскільки Труханов живе з матір’ю, він мав би декларувати і її майно, але російська квартира у декларації мера не з’являлася, хоча пані Марія володіє нею з 2003 року.

Геннадій Труханов з матір’ю Марією Офіційний сайт голови Одеси

НАБУ долучило інформацію про московську квартиру до матеріалів щодо Труханова, про що повідомило на запит юриста Інституту розвитку регіональної преси Олександра Волошина.

Нагадаємо, керівника Одеси Геннадія Труханова підозрюють у розкраданні коштів державного бюджету.

12 червня Солом'янський райсуд Києва повернув йому закордонні паспорти і дозволив виїздити за межі України.

Прокуратура вважала, що у Труханова може бути паспорт РФ з 2002 року та паспорт громадянина Греції з 2011 року. Труханов стверджував, що в нього є лише громадянство України.