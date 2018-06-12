Труханову повернули паспорти і дозволили їздити за кордон

Солом'янський райсуд Києва повернув закордонні паспорти і дозволив виїздити за кордон меру Одеси Геннадію Труханову, якого підозрюють у розкраданні коштів державного бюджету.

Про це "Українській правді" повідомив адвокат Одеського міського голови Олександр Лисак.

За його словами, суд відмовив прокурору у задоволенні клопотання щодо продовження обмежувальних заходів для Труханова.

Він зазначив, що зокрема, суд повернув йому закордонні паспорти, дозволив виїздити за межі України і не повідомляти про своє місце проживання, а також дозволив спілкуватися з іншими фігурантами справи, окрім свідків сторони обвинувачення та окремих юридичних осіб.

Крім того, адвокат уточнив, що суд дозволив спілкуватися із Трухановим і іншим фігурантам, яким було повідомлено про підозру.

"Оскільки протягом досудового слідства він жодного разу не міг реалізувати своє право, як міський голова, на виїзд у складі делегації за межі України, тепер така можливість у нього є. Він може вільно пересуватися", - сказав Лисак.

На питання, чи планує Труханов найближчим часом їхати за кордон, адвокат відповів, що не володіє такою інформацією.

"Якщо буде якесь запрошення чи плануватиметься терміновий виїзд, у тому числі, у складі делегації, звісно, що ми повідомимо детективів та прокурорів про те, що маємо намір виїхати за межі України на певний час до певної країни", - розповів захисник.

"Тобто, ми вважаємо своїм обов'язком повідомляти все ж таки правоохоронні органи про наше місцезнаходження. Тільки виключно для того, щоб якщо виникнуть якісь питання, могли належним чином відреагувати на різні процесуальні моменти", - додав він.

Лисак розповів, що наразі завершується досудове розслідування і Труханову та його захисту 31 травня відкрили матеріали справи.

"Ми на даний час знайомимося. За версією прокурора нам надано два місяці на ознайомлення зі всіма матеріалами. Таку позицію він висловив у суді", - повідомив адвокат.

За його словами, ні він, ні його підзахисний ще не ознайомилися з матеріалами справи, оскільки реальний доступ до документів отримали 8 червня, але зазначив, як тільки ознайомиться, донесе свою позицію до сторони обвинувачення.

Як повідомлялося, НАБУ підозрює Труханова, його заступника, а також директора департаменту комунальної власності та голову постійної комісії з питань комунальної власності Одеської міськради у привласненні майна за схемою, яка завдала державі 185 млн грн збитків.

Труханова та Вугельмана затримали в аеропорту "Бориспіль" 14 лютого: мер Одеси прилетів із Варшави, а його заступник прибув із Ізраїлю.

Перед цим Труханов 2 місяці був за кордоном. Слідчі стверджують, що мер Одеси переховувався від вручення йому підозри.

Всього повідомлялось про 8 підозрюваних у справі, 6 з яких було затримано, ще двоє перебували в розшуку.

15 лютого суд відпустив Труханова та Вугельмана на поруки: за міського голову поручився нардеп від БПП Дмитро Голубов, а за його заступника – нардепи Пресман і Мірошниченко.

Пізніше САП подала апеляцію на рішення відпустити їх на поруки та клопотання про арешт майна Труханова та Вугельмана.

26 лютого Солом'янський районний суд Києва наклав арешт на майно одеського міського голови Геннадія Труханова.

Прокуратура просила також відсторонити Труханова та Вугельмана від посади, але суд Києва у задоволенні клопотання відмовив.

16 березня суд передав 185 мільйонів, заарештованих у справі одеського мера Труханова, в управління Нацагенції з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Пізніше, 5 квітня з половини коштів суд зняв арешт. Адвокати компанії, яка продавла мерії будівлю, посилались на те, що заарештована може лише різниця між сумою, яку мерія заплатила, та встановленою слідством реальною вартістю будівлі.

Також ВВС з посиланням на "The Paradise Papers" повідомило, що Труханов був залучений до злочинної банди з Одеси і володів значними частками у 4 офшорних компаніях у британських податкових гаванях.

А "Слідство.Інфо" й OCCRP виявили, що сім'ї Труханова належить трикімнатна квартира в елітній лондонській новобудові.

У НАБУ і САП пообіцяли перевірити цю інформацію.

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