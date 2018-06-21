Журналисты нашли доказательство российского гражданства Труханова

Новая порция документов Panama Papers подтверждает, что мэр Одессы Геннадий Труханов имеет или хотя бы имел российский паспорт.

Как сообщает "Слідство.Інфо", копию загранпаспорта Труханова обнаружили среди идентификационных документов владельцев и директоров компании Corderoy Asset Partners Ltd, которая уже фигурировала в истории о Труханове.



В документе напечатано, что "МИД России" 26 июня 2003 выдал Труханову загранпаспорт сроком действия на 5 лет. Фотографии на копии паспорта не видно, номер тоже не четкий.

Панамский архив опубликовали в апреле 2016 года, Новой порцией бумаг немецкое издание "Süddeutsche Zeitung" поделилось с коллегами из International Consortium of Investigative Journalists и OCCRP.



Ранее Агентство финансовых расследований БВО открыло дело в отношении компании Corderoy Asset Partners Ltd. 29 апреля 2016 года Агентство отправило запрос в Mossack Fonseca с просьбой выдать ряд документов этой компании.



Администраторы написали Андрею Троценко с просьбой обновить информацию о Corderoy Asset Partners Ltd. Троценко ответил, что компания не ведет деятельности с 2009 года.



Именно в переписке между Троценко и островными администраторами и появились документы владельцев и директоров фирмы, включая паспорт одесского мэра.



Получается, что, по крайней мере, по состоянию на 2003 год Труханов был гражданином Российской Федерации.



Еще в апреле 2016 года благодаря утечке "Панамского архива" журналисты "Слідство.Інфо" обнаружили связь между одесским мэром и несколькими оффшорными компаниями с Британских Виргинских островов. Большинство из них были связаны со строительством в Одессе и Киеве.



Для регистрации компаний на БВО Труханов давал адрес в российском городе Сергиев Посад, что неподалеку от Москвы. Это могло означать, что у него есть российский паспорт, но такого документа в Панамском архиве тогда не нашлось.



Тогда Труханов опубликовал документ из генконсульства России в Одессе, которое уверяло, что Труханов "не вступал в гражданства Российской Федерации... и гражданином РФ не является".

Управление СБУ в Одесской области также заявило, что не нашло доказательств российского гражданства у Труханова.



Журналисты отправляли запрос и звонили Труханову за комментарием по поводу новой находки, но ответа не получили.



При этом репортеры "Слідство.Інфо" и OCCRP нашли в файлах Paradise Papers еще одну связь Труханова с РФ: его дочь Екатерина Труханова использовала российский адрес для регистрации собственных оффшорных компаний (Москва, Ломоносовский проспект 18, кв 550).



Согласно официальному российскому реестру недвижимости, владеет этой квартирой Мария Дмитриевна Труханова, мать одесского мэра.

Поскольку Труханов живет с матерью, он должен декларировать и ее имущество, но российская квартира в декларации мэра не появлялась, хотя Мария Дмитриевна владеет ею с 2003 года.

Геннадий Труханов с матерью Марией Фото с официального сайта главы Одессы

НАБУ приобщило информацию о московской квартире к материалам по Труханову, о чем сообщило на запрос юриста Института развития региональной прессы Александра Волошина.

Напомним, руководителя Одессы Геннадия Труханова подозревают в хищении средств государственного бюджета.



12 июня Соломенский райсуд Киева вернул ему загранпаспорта и позволил выезжать за пределы Украины.

Прокуратура считала, что у Труханова может быть паспорт РФ с 2002 года и паспорт гражданина Греции с 2011 года. Труханов утверждал, что у него есть только гражданство Украины.