Рада ухвалила закон про нацбезпеку з курсом на ЄС і НАТО

Верховна Рада підтримала у другому читанні президентський законопроект №8068 "Про національну безпеку України".

За відповідне рішення проголосували 248 народних депутатів.

За словами спікера парламенту Андрія Парубія, цей закон важливий для боротьби з російською агресією, реформи сектору безпеки, а також є суттєвим кроком на шляху України до НАТО.

Проект передбачає скасування трьох законів, об’єднуючи їх. Це закони "Про основи національної безпеки України", "Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави" та "Про організацію оборонного планування".

Крім того, у поданому проекті викладено систему забезпечення нацбезпеки та повноваження кожного з її суб’єктів, зокрема, президента, міністерств оборони та внутрішніх справ, Збройних сил, Генштабу, СБУ, Держприкордонслужби тощо.

Міністр оборони України і його заступники призначатимуться на посади з-поміж цивільних осіб від 1 січня 2019 року.

Також проект передбачає розмежувати посади начальника Генштабу та головнокомандувача ЗСУ, які зараз обіймає Віктор Муженко.

Крім того, в окремій статті проекту йдеться про стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України. Реалізовувати її якої планується "з використанням механізмів державно-приватного партнерства" та із "залученням міжнародної консультативної, фінансової, матеріально-технічної допомоги".

Водночас, порівняно із чинним наразі законом "Про основи національної безпеки України" запропонований президентом проект пропонує скорочення переліку пріоритетних національних інтересів.

Зокрема, проект 8068 зосередженний на таких сферах, як суверенітет і територіальна цілісність, європейська та євроатлантична інтеграція та розвиток економіки та громадянського суспільства. Таким чином, з переліку пропонується виключити такі пункти, як гарантування прав і свобод людини і громадянина, забезпечення розвитку і функціонування української мови та захист мов нацменшин, розвиток духовності, моральних засад, інтелектуального потенціалу народу.

В президентському проекті також відсутній перелік загроз національним інтересам та зазначено, що їх мають визначати різні документи, які схвалюються РНБО і затверджуються президентом.

Але перед голосуванням парламент розглянув 428 поправок до законопроекту.

Великий блок поправок стосувався повноважень СБУ. Депутати вимагали позбавити службу функцій у сфері економіки та боротьби з корупцією, оскільки, за їхніми словами, ці повноваження вже є у новостворених правоохоронних органів (НАБУ, САП, ДБР), а СБУ використовує їх, аби "кошмарити бізнес" і вимагати хабарі. Але Рада ці зміни не підтримала.

Підсумовуючи дебати, секретар комітету Іван Вінник заявив, що не були враховані 5 важливих правок, які необхідні для адаптації закону до вимого НАТО. Зокрема, про діяльність Нацгвардії в умовах воєнного стану та про створення комітету з питань розвідки.

Він закликав депутатів підтримати їх внесення до законопроекту, що вони і зробили.

Як повідомлялося, президент Петро Порошенко вніс законопроект 8068 про нацбезпеку до Верховної Ради 28 лютого.

Секретар Ради національної безпеки й оборони Олександр Турчинов заявив, що закон готували з залученням експертів НАТО, Євросоюзу й США. Він є "рамковим" і визначає лише загальні обриси системи забезпеченні нацбезпеки і "фундаментальні національні інтереси": забезпечення державного суверенітету й територіальної цілісності, інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір, набуття членства у ЄС та НАТО.

Водночас голова представництва ЄС, посол США та голови представництва НАТО в Україні заявили, що низка положень цього законопроекту суперечить практикам Євросоюзу та Альянсу.

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Євген Кізілов, УП