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Міноборони заперечує купівлю безпілотників у фірми дружини Розенблата

Четвер, 21 червня 2018, 13:25

Міністерство оборони заперечує закупівлю безпілотників у фірми дружини позафракційного народного депутата Борислава Розенблата, але планує провести їх контрольну експлуатацію.

Про це йдеться в заяві прес-служби міністерства, "у зв’язку із появою у медіа просторі повідомлень критичного характеру щодо закупівель БпАК для Збройних Сил України".

"Станом на 20.06.2018 року відомство не проводило процедури закупівлі БпАК "HAWK". Також відсутні будь-які рішення щодо прийняття на озброєння зазначених комплексів", - йдеться в повідомленні відомства.

Водночас там стверджують, що ці комплекси "успішно пройшли визначальні відомчі випробування та підтвердили заявлені виробником тактико-технічні характеристики".

Рішення щодо прийняття їх на озброєння буде прийматись лише після завершення з позитивними результатами підконтрольної експлуатації у Збройних Силах України, кажуть у Міноборони.

"У разі ж прийняття рішення щодо проведення процедури закупівлі комплексів "HAWK", цей процес буде здійснюватися під безпосереднім контролем відповідальних осіб Управління військових представництв Міністерства оборони України, від початку виробництва і до постачання готової продукції до ЗС України", – наголошується в повідомленні.

Водночас у Міноборони наголошують, що матеріали стосовно випробувань БпАК "HAWK" становлять державну таємницю.

У Міноборони стверджують, що будь-які закупівлі озброєння та військової техніки здійснюються відповідно до закону України "Про державне оборонне замовлення".

"Законодавством не передбачено окремих вимог щодо здійснення попередньої перевірки з боку замовника (Міноборони) осіб, які є власниками підприємств-виконавців. Разом з тим, законом передбачена перевірка технічних спроможностей підприємства до виконання оборонного замовлення", – зазначають у відомстві.

В розслідуванні проекту "Бігус Інфо", оприлюдненому раніше, йшлося про те, що Міноборони запланувало придбати два безпілотних комплекси HAWK, вироблені компанією дружини народного депутата Борислава Розенблата.

Компанія-виробник – житомирське ТОВ "Українські авіаційні системи", співвласницею якого є дружина Розенблата Жанна, її бізнес-партнер Костянтин Пожидаєв та Роман Діденко з Молдови.

Сам Розенблат, як кажуть журналісти, "не приховує – фірма дружини, однак ідея його".

Він також вважає, що їхні безпілотники найкращі в країні, пройшли "усі випробування МО" та добре відомі учасникам ринку в Україні.

"Однак ці безпілотники досі не бачив жоден з опитаних українських виробників та експертів, перші випробування HAWKа пройшли невдало, комплектація і конструкція викликають багато питань", – стверджують автори розслідування.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: арміяМіноборониРозенблат
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