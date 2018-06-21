Минобороны отрицает закупку беспилотников у фирмы жены Розенблата

Министерство обороны отрицает закупку беспилотников у фирмы жены внефракционного народного депутата Борислава Розенблата, но планирует провести их контрольную эксплуатацию.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы министерства, "в связи с появлением в СМИ сообщений критического характера по закупкам БпАК для Вооруженных Сил Украины".

"По состоянию на 20.06.2018 года ведомство не проводило процедуры закупки БпАК" HAWK. Также отсутствуют какие-либо решения о принятии на вооружение указанных комплексов", – идет речь в сообщении ведомства.

В то же время там утверждают, что эти комплексы "успешно прошли определяющие ведомственные испытания и подтвердили заявленные производителем тактико-технические характеристики".

Решение о принятии их на вооружение будет приниматься только после завершения с положительными результатами подконтрольной эксплуатации в Вооруженных Силах Украины, отмечают в Минобороны.

"В случае же принятия решения о проведении процедуры закупки комплексов "HAWK", этот процесс будет осуществляться под непосредственным контролем ответственных лиц Управления военных представительств Министерства обороны, с начала производства и до поставки готовой продукции в ВС Украины", – отмечается в сообщении.

В то же время в Минобороны отмечают, что материалы по испытаниям БпАК "HAWK" являют собой государственную тайну.

В Минобороны утверждают, что любые закупки вооружения и военной техники осуществляются в соответствии с законом Украины "О государственном оборонном заказе".

"Законодательством не предусмотрено отдельных требований по осуществлению предварительной проверки со стороны заказчика (Минобороны) лиц, являющихся собственниками предприятий-исполнителей. Вместе с тем, законом предусмотрена проверка технических возможностей предприятия к выполнению оборонного заказа", - отмечают в ведомстве.

В расследовании проекта "Бигус Инфо", обнародованном ранее, речь шла о том, что Минобороны запланировало приобрести два беспилотных комплекса HAWK, производимых компанией жены народного депутата Борислава Розенблата.

Компания-производитель - житомирское ООО "Украинские авиационные системы", совладелицей которого является супруга Розенблата Жанна, ее бизнес-партнер Константин Пожидаев и Роман Диденко из Молдовы.

Сам Розенблат, как говорят журналисты, "не скрывает - фирма жены, однако идея его".

Он также считает, что их беспилотники лучшие в стране, прошли "все испытания МО" и хорошо известны участникам рынка в Украине.

"Однако эти беспилотники не видел ни один из опрошенных украинских производителей и экспертов, первые испытания Hawk прошли неудачно, комплектация и конструкция вызывают много вопросов", – утверждают авторы расследования.