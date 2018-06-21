Порошенко вдруге за місяць подзвонив Путіну

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Четвер, 21 червня 2018, 14:27

Президент Петро Порошенко подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну і закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих територіях.

Про це повідомляє його прес-служба.  

"Глава Української держави закликав звільнити українських заручників, які утримуються в російських тюрмах та на окупованих нею територіях", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Порошенко також наголосив на важливості допуску Уповноваженого з прав людини Людмили Денісової до Олега Сенцова та інших ув’язнених українців.

Крім того, Порошенко підкреслив необхідність виконання Росією безпекової частини Мінських домовленостей і наголосив на важливості активізації роботи в Нормандському форматі для узгодження миротворчої місії на Донбасі.

Станом на 14:30 інформації про розмову Порошенка і Путіна на сайті Кремля немає.

О 14:45 повідомлення про розмову з'явилося і на сайті Кремля.

9 червня Порошенко вже дзвонив Путіну і говорив на тіж самі теми: про звільнення політв’язнів Кремля, реалізацію мінських угод та зустрічі міністрів закордонних справ держав "нормандського формату".

Після цього Порошенко доручив омбудсмену Людмилі Денісовій найближчим часом відвідати українських політв'язнів, які утримуються в Росії та в окупованих Криму і на Донбасі.

Українська правда

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Теми: Порошенко Путін політв'язні Донбас
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