Порошенко второй раз за месяц позвонил Путину

Президент Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Порошенко также подчеркнул важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части Минских договоренностей по безопасности и важность активизации работы в нормандском формате для согласования миротворческой миссии на Донбассе.

По состоянию на 14:30 информации о разговоре Порошенко и Путина на сайте Кремля нет.

В 14:45 сообщение о разговоре появилось и на сайте Кремля.

9 июня Порошенко уже звонил Путину и говорил те же самые темы: об освобождении политзаключенных Кремля, реализации минских соглашений и встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата".

После этого Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.