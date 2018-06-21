Порошенко второй раз за месяц позвонил Путину

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Четверг, 21 июня 2018, 14:27

Президент Петр Порошенко позвонил президенту России Владимиру Путину и призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных территориях.

Об этом сообщает его пресс-служба.

"Глава Украинского государства призвал освободить украинских заложников, содержащихся в российских тюрьмах и на оккупированных ею территориях", - говорится в сообщении. 

Отмечается, что Порошенко также подчеркнул важность допуска уполномоченного по правам человека Людмилы Денисовой к Олегу Сенцову и другим заключенным украинцам.

Кроме того, Порошенко подчеркнул необходимость выполнения Россией части Минских договоренностей по безопасности и важность активизации работы в нормандском формате для согласования миротворческой миссии на Донбассе.

По состоянию на 14:30 информации о разговоре Порошенко и Путина на сайте Кремля нет.

В 14:45 сообщение о разговоре появилось и на сайте Кремля.

9 июня Порошенко уже звонил Путину и говорил те же самые темы: об освобождении политзаключенных Кремля, реализации минских соглашений и встречи министров иностранных дел государств "нормандского формата".

После этого Порошенко поручил омбудсмену Людмиле Денисовой в ближайшее время посетить украинских политзаключенных, содержащихся в России и в оккупированных Крыму и на Донбассе.

Украинская правда 

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Темы: Порошенко Путин политзаключенные Донбасс
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