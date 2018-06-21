У четвер бойовики відкривали вогонь у секторі М – штаб ООС
Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі контрольована, бойовики в продовжили збройні провокації на окремих напрямках.
Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.
Зазначається, що впродовж поточної доби, порушував тишу від 7-ої ранку і до 18 години вечора.
Режим тиші зберігався 21 червня на луганському та донецькому напрямку.
На маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по позиціях сил ЗСУ поблизу Кам’янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-мм артилерійських гармат в бік Гнутового.
В ході бойових дій у четвер втрат серед українських захисників немає.
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