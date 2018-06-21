Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У четвер бойовики відкривали вогонь у секторі М – штаб ООС

Четвер, 21 червня 2018, 18:29

Ситуація в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі контрольована, бойовики в продовжили збройні провокації на окремих напрямках.

Про це йдеться у вечірньому зведенні прес-центру штабу ООС.

Зазначається, що впродовж поточної доби, порушував тишу від 7-ої ранку і до 18 години вечора.
Режим тиші зберігався 21 червня на луганському та донецькому напрямку.

На маріупольському напрямку ворог проявляв незначну активність. Зі стрілецької зброї і гранатометів вів вогонь по позиціях сил ЗСУ поблизу Кам’янки та Лебединки. Також окупанти з вогневих позицій поблизу Новоазовська випустили два снаряди зі 122-мм артилерійських гармат в бік Гнутового.

В ході бойових дій у четвер втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: