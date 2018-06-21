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В четверг боевики открывали огонь в секторе М – штаб ООС

Четверг, 21 июня 2018, 18:29

Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе контролируется, боевики продолжили вооруженные провокации на отдельных направлениях.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.

Отмечается, что в течение текущих суток, нарушал тишину от седьмого утра и до 18 часов вечера.

Режим тишины сохранялся 21 июня на луганском и донецком направлении.

На мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по позициям сил ВСУ вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.

В ходе боевых действий в четверг потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе
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