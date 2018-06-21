В четверг боевики открывали огонь в секторе М – штаб ООС
Четверг, 21 июня 2018, 18:29
Ситуация в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе контролируется, боевики продолжили вооруженные провокации на отдельных направлениях.
Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба ООС.
Отмечается, что в течение текущих суток, нарушал тишину от седьмого утра и до 18 часов вечера.
Режим тишины сохранялся 21 июня на луганском и донецком направлении.
На мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия и гранатометов вел огонь по позициям сил ВСУ вблизи Каменки и Лебединки. Также оккупанты с огневых позиций вблизи Новоазовска выпустили два снаряда из 122-мм артиллерийских орудий в сторону Гнутово.
В ходе боевых действий в четверг потерь среди украинских защитников нет.
Украинская правда