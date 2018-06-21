РФ знову поповнила арсенал бойовиків: спостерігачі бачили 15 вантажівок - СЦКК

Спостерігачі місіє ОБСЄ продовжують виявляти факти розміщення значної кількості засобів вогневого ураження на тимчасово непідконтрольній Україні частині Донбасу.

Про це інформує в четвер українська сторона Спільного центру з контролю та координації.

Так за наявною інформацією, у районах населених пунктів Антрацит та Алчевськ було виявлено переміщення колони техніки бойовиків, щонайменше 15 вантажівок, які рухалися з боку тимчасово непідконтрольного пункту пропуску "Довжанський", що на кордоні з Російською Федерацією.

"Зазначене, зазвичай свідчить про чергове поповнення арсеналу бойовиків засобами ураження, для здійснення ними своїх злочинних намірів на території Донецької та Луганської областей", – зазначають в СЦКК.

Крім цього, за результатами моніторингу СММ ОБСЄ підтверджено розташування 18 гаубиць різного калібру на південний захід від міста Луганська (район населеного пункту Бугаївка).

У цьому ж районі, та поблизу населеного пункту Шимшинівка Луганської області, за межами відведення спостерігачі місії задокументували розміщення 32 одиниць танків різної модифікації.

Окрім того, в СММ ОБСЄ підтвердили факти розташування військової техніки у житлових кварталах населених пунктів Новоласпа Донецької області та Первомайськ Луганської області. Тут, вони виявили 3 броньовані машини (одну типу БТР, дві типу БМП), а також 5 одиниць броньованої техніки (МТЛБ).