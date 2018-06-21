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РФ снова пополнила арсенал боевиков: наблюдатели видели 15 грузовиков - СЦКК

Четверг, 21 июня 2018, 19:02

Наблюдатели миссии ОБСЕ продолжают выявлять факты размещения значительного количества средств огневого поражения на временно неподконтрольной Украине части Донбасса.

Об этом сообщает в четверг украинская сторона Совместного центра по контролю и координации.

Так по имеющейся информации, в районах населенных пунктов Антрацит и Алчевск было обнаружено перемещение колонны техники боевиков, не менее 15 грузовиков, двигавшихся со стороны временно неподконтрольного пункта пропуска "Должанский" на границе с Российской Федерацией.

"Указанное обычно свидетельствует об очередном пополнении арсенала боевиков средствами поражения, для осуществления ими своих преступных намерений на территории Донецкой и Луганской областей", - отмечают в СЦКК.

Кроме этого, по результатам мониторинга СММ ОБСЕ подтверждено расположение 18 гаубиц разного калибра к юго-западу от города Луганска (район населенного пункта Бугаевка).

В этом же районе, и вблизи населенного пункта Шимшиновка Луганской области, за пределами отвода наблюдатели миссии задокументировали размещение 32 единиц танков различной модификации.

Кроме того, в СММ ОБСЕ подтвердили факты расположения военной техники в жилых кварталах населенных пунктов Новоласпа Донецкой области и Первомайск Луганской области. Здесь, они обнаружили 3 бронированные машины (одну типа БТР, две типа БМП), а также 5 единиц бронированной техники (МТЛБ).

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеОРДЛОтерроризмРосcия
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