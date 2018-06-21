До публікації Panama Papers юристи Порошенка намагалися вивести його з власників офшору - ЗМІ

За декілька днів до оприлюднення архіву Panama Papers, кіпрські юристи Петра Порошенка просили адміністраторів з юридичної фірми Mossack Fonseca, яка і була основою витоку для панамського архіву, внести термінові зміни до документів офшорної компанії президента.

Про це йдеться у розслідуванні "Слідство.Інфо" з посиланням на нову порцію Panama Papers, яку отримала німецька газета Süddeutsche Zeitung та поділилася нею з Міжнародним консорціум журналістів-розслідувачів (ICIJ) та OCCRP.

Журналісти з посиланням на отримані документи, повідомляють, що наприкінці березня 2016 року юристи компанії Prime Asset Partners президента намагалися вивести персонально Порошенка з власників компанії, передавши його акції українському фонду.

Вони відправили кілька листів своїм колегам з БВО з проханням внести зміни у документи компанії.

За словами журналістів, відповідні прохання юристи подали через кілька днів після того, як журналісти "Слідства.Інфо" та OCCRP надіслали у Адміністрацію президента, а згодом і юристам Порошенка, запит із детальними питаннями щодо віргінського офшору.

"Кіпрські юристи вирішили збільшити загальну кількість акцій у Prime Asset Partners з 1000 до 50 000. До цього компанія мала лише 1000 акцій і одного акціонера – Петра Порошенка. Документами від 25 березня 2016 року юристи збільшили кількість акцій та передали всі акції Порошенка в український фонд "Прайм ессетс кепітал", напряму пов’язаний з Петром Порошенком", - зазначається у розслідуванні.

Як пояснюють журналісти, запропоновані дії юристів звільнили би президента від персональної відповідальності за офшорну компанію.

Представники Mossack Fonseca декілька разів зверталися до юристів Порошенка із запитом про детальнішу інформацію щодо українського фонду, який пропонувався новим власником компанії з БВО.

Вони просили паспортні дані директора фонду – батька президента Олексія Порошенка.

"Отримані файли не містять жодних доказів того, що адвокати Порошенка надали затребувані документи. Навпаки, дані показують, що Порошенко, як і раніше, зареєстрований єдиним акціонером у документах Mossack Fonseca – саме такі дані були надані слідчим органам БВО на їхні запити. Схоже, що зміни, які так швидко намагалися провести кіпрські юристи Порошенка, так і не були впроваджені", - припускають журналісти.

Крім того, в лютому 2016 року, за три місяці до оприлюднення Панамського архіву юристи Порошенка просили Mossack Fonseca змінити дані щодо вартості акцій компанії.

"Оригінальний сертифікат щодо вартості акцій, виданий у серпні 2014 року, засвідчував, що компанія мала 1000 акцій, вартістю – 1 долар США кожна. Усіма акціями володів Петро Порошенко", - розповідають журналісти з посиланням на документи.

Як пояснюють у розслідуванні, це створювало певні проблеми, бо якщо ці акції мали цінність, Порошенко мав би задекларувати їх у своїй щорічній декларації про доходи та активи.

Згідно з новим витоком даних, у лютому 2016 року юристи направили новий сертифікат, у якому зазначалося, що акції Порошенка не містять жодної номінальної вартості. Оригінальний сертифікат скасували.

"Тобто оскільки такі зміни були проведені лише у 2016 році, президент мав би зазначати у своїх щорічних деклараціях за 2014 та 2015 роки володіння тисячею акції віргінської компанії. А він цього не робив", - підсумовують журналісти.

Як повідомлялося, Порошенко після вступу на посаду глави держави найняв для продажу своїх активів інвестиційну компанію Rothschild і ICU. Однак "у зв'язку з відсутністю покупців" 14 січня 2016 року президент заявив, що передав свою частку у корпорації "Рошен" у незалежний "сліпий" траст.

На початку квітня вибухнув міжнародний скандал, пов'язаний із офшорами, у якому засвітився й Петро Порошенко.

У рамках проекту "Центр із дослідження корупції й організованої злочинності" (OCCRP) на підставі масиву отриманих від анонімного джерела матеріалів про відкриті в офшорних юрисдикціях компанії представників світової еліти ("Panama papers") було оприлюднено інформацію, що 21 серпня 2014 року на Британських Віргінських островах була зареєстрована Prime Asset Partners Limited (BVI), власником якої є Порошенко.

Восени 2014 року Prime Asset Partners Limited заснувала на Кіпрі компанії CEE Confectionery Investments Limited, яка у свою чергу заснувала в Нідерландах компанію Roshen Europe BV.

В опублікованій інформації вказувалося, що така корпоративна реструктуризація була підготовчою стадією для анонсованого президентом продажу його частки у групі "Рошен".

Після цього юридичний і фінансовий радники Порошенка повідомляли, що трастовий договір було підписано 14 січня 2016 року, і однією з його сторін виступила компанія Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко стверджував, що створення компанії в офшорах було необхідне саме для передачі його активів у "сліпий траст" – і це була вимога Rothschild Trust. Президент запевняє, що ці його дії були прозорими і не для мінімізації податкового навантаження.

Корпорація "Рошен" – один із найбільших в Україні виробників кондвиробів, включає Київську, Кременчуцьку (Полтавська обл.) кондитерські фабрики, два виробничі майданчики і масло-молочний комбінат "Бершадь молоко" у Вінницькій обл., два виробничі майданчики в Липецькій області РФ, Клайпедську кондитерську фабрику (Литва) і фабрику Bonbonetti Choco (Угорщина).