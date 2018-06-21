До публикации Panama Papers юристы Порошенко пытались вывести его из владельцев оффшора - СМИ

За несколько дней до обнародования архива Panama Papers, кипрские юристы Петра Порошенко просили администраторов из юридической фирмы Mossack Fonseca, которая и была основой утечки для панамского архива, внести срочные изменения в документы оффшорной компании президента.

Об этом говорится в расследовании "Слідство.Інфо" со ссылкой на новую порцию Panama Papers, которую получила немецкая газета Süddeutsche Zeitung и поделилась ею с Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ) и OCCRP.

Журналисты со ссылкой на полученные документы, сообщают, что в конце марта 2016 года юристы компании Prime Asset Partners президента пытались вывести персонально Порошенко из владельцев компании, передав ее акции украинскому фонду.

Они отправили несколько писем своим коллегам из БВО с просьбой внести изменения в документы компании.

По словам журналистов, соответствующие просьбы юристы подали через несколько дней после того, как журналисты "Слідства.Інфо" и OCCRP прислали в Администрацию президента, а впоследствии и юристам Порошенко, запрос с подробными вопросами касательно виргинского оффшора.

"Кипрские юристы решили увеличить общее количество акций в Prime Asset Partners с 1000 до 50 000. До этого компания имела всего 1000 акций и одного акционера - Петра Порошенко. Документами от 25 марта 2016 года юристы увеличили количество акций и передали все акции Порошенко в украинский фонд "Прайм ессетс кэпитал", напрямую связанный с Петром Порошенко", - отмечается в расследовании.

Как поясняют журналисты, предложенные действия юристов освободили бы президента от ответственности за оффшорную компанию.

Представители Mossack Fonseca несколько раз обращались к юристам Порошенко с запросом о подробной информации относительно украинского фонда, который предлагался новым владельцем компании с БВО.

Они просили паспортные данные директора фонда - отца президента Алексея Порошенко.

"Полученные файлы не содержат никаких доказательств того, что адвокаты Порошенко предоставили востребованные документы. Напротив, данные показывают, что Порошенко, как и раньше, зарегистрирован единственным акционером в документах Mossack Fonseca - именно такие данные были предоставлены следственным органам БВО на их запросы. Похоже, что изменения, которые так быстро пытались провести кипрские юристы Порошенко, так и не были внедрены", - предполагают журналисты.

Кроме того, в феврале 2016 года, за три месяца до обнародования Панамского архива юристы Порошенко просили Mossack Fonseca изменить данные по стоимости акций компании.

"Оригинальный сертификат по стоимости акций, изданный в августе 2014 года, свидетельствовал, что компания имела 1000 акций, стоимостью - 1 доллар США каждая. Всеми акциями владел Петр Порошенко", - рассказывают журналисты со ссылкой на документы.

Как объясняют в расследовании, это создавало определенные проблемы, потому что если эти акции имели ценность, Порошенко должен задекларировать их в своей ежегодной декларации о доходах и активах.

Согласно новой утечке данных, в феврале 2016 года юристы направили новый сертификат, в котором указывалось, что акции Порошенко не содержат никакой номинальной стоимости. Оригинальный сертификат отменили.

"То есть поскольку такие изменения были проведены только в 2016 году, президент должен указывать в своих ежегодных декларациях за 2014 и 2015 годы владения тысячей акции виргинской компании. А он этого не делал", - заключают журналисты.

Как сообщалось, Порошенко после вступления в должность главы государства нанял для продажи своих активов инвестиционную компанию Rothschild и ICU. Однако "в связи с отсутствием покупателей" 14 января 2016 года президент заявил, что передал свою долю в корпорации "Рошен" в независимый "слепой" траст.

В начале апреля разразился международный скандал, связанный с оффшорами, в котором засветился и Петро Порошенко.

В рамках проекта "Центр по исследованию коррупции и организованной преступности" (OCCRP) на основании массива полученных от анонимного источника материалов об открытых в оффшорных юрисдикциях компаниях представителей мировой элиты ("Panama papers") была обнародована информация, что 21 августа 2014 года на Британских Виргинских островах была зарегистрирована Prime Asset Partners Limited (BVI), владельцем которой является Порошенко.

Осенью 2014 года Prime Asset Partners Limited учредила на Кипре компании CEE Confectionery Investments Limited, которая в свою очередь основала в Нидерландах компанию Roshen Europe BV.

В опубликованной информации указывалось, что такая корпоративная реструктуризация была подготовительной стадией для анонсированной президентом продажи его доли в группе "Рошен".

После этого юридический и финансовый советники Порошенко сообщали, что трастовый договор был подписан 14 января 2016 года, и одной из его сторон выступила компания Prime Asset Partners Limited (BVI).

Сам Порошенко утверждал, что создание компании в оффшорах было необходимо как раз для передачи его активов в "слепой траст" – и это было требование Rothschild Trust. Президент уверяет, что эти его действия были прозрачны и не для минимизации налоговой нагрузки.

Корпорация "Рошен" – один из крупнейших в Украине производителей кондизделий, включает Киевскую, Кременчугскую (Полтавская обл.) кондитерские фабрики, две производственные площадки и масло-молочный комбинат "Бершадь молоко" в Винницкой обл., две производственные площадки в Липецкой области РФ, Клайпедскую кондитерскую фабрику (Литва) и фабрику Bonbonetti Choco (Венгрия).