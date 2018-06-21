Порошенко зняв заборону омбудсмену РФ на в'їзд до України – Денісова

Президент Петро Порошенко зняв заборону на в’їзд в Україну російському омбудсмену Тетяні Москальковій, щоб вона змогла відвідати утримуваних в Україні росіян.

Про це повідомила Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає "Громадське".

"У Москалькової знята заборона на в’їзд в Україну, яка була через те, що вона порушувала порядок в’їзду в Крим. Тепер заборона знята і вона може безпрецедентно приїжджати в Україну", — сказала Денісова.

Раніше Тетяна Москалькова на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом попросила посприяти в захисті прав Кирила Вишинського.