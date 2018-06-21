Порошенко снял запрет омбудсмену РФ на въезд в Украину - Денисова

Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она смогла посетить находящихся в Украине россиян.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадьке".

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

Ранее Татьяна Москалькова на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом попросила помочь в защите прав Кирилла Вышинского.