Порошенко снял запрет омбудсмену РФ на въезд в Украину - Денисова

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Четверг, 21 июня 2018, 23:00

Президент Петр Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену Татьяне Москальковой, чтобы она смогла посетить находящихся в Украине россиян.

Об этом сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, передает "Громадьке".

"У Москальковой снят запрет на въезд в Украину, который был из-за того, что она нарушала порядок въезда в Крым. Теперь запрет снят и она может беспрецедентно приезжать в Украину", - сказала Денисова.

Ранее Татьяна Москалькова на встрече с генеральным секретарем Совета Европы Турбьёрном Ягландом попросила помочь в защите прав Кирилла Вышинского.

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Темы: Порошенко омбудсмен Росcия
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