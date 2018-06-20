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Москалькова попросила генсека Ради Європи посприяти у захисті Вишинського

Середа, 20 червня 2018, 22:52

Російський омбудсмен Тетяна Москалькова на зустрічі з генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом попросила посприяти в захисті прав Кирила Вишинського.

Про це йдеться на сайті російського омбудсмена.

"Тетяна Москалькова звернулася до представника Ради Європи з проханням посприяти в захисті прав Кирила Вишинського і Олени Одновол, а також звернула особливу увагу на ситуацію із затриманням екіпажу російського судна "Норд" і передала йому відповідні листи", - зазначили у Москалькової.

Крім того, у омбудсмена РФ стверджують, що уповноважений розповіла Ягланду "про ситуацію з Олегом Сенцовим".

"Російський омбудсмен зазначила, що щодня отримує інформацію про стан здоров'я ув'язненого від керівництва Федеральної служби виконання покарань", - запевняють у її офісі.

15 травня співробітники СБУ спільно з прокуратурою АРК провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" у Києві й у домівках деяких співробітників агентства.

Вишинського тоді затримали й оголосили йому підозру в державній зраді (ч.1 ст.111 ККУ).

Слідство зібрало докази того, що інформація на сайті "РИА Новости-Украина" містила заклики, спрямовані на шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканності України, державної та інформаційної безпеки.

За результатами слідчих і негласних слідчих дій встановлено причетність громадян України до незаконної діяльності російського агентства.

17 травня Херсонський міський суд арештував Вишинського на два місяці.

Вишинський відмовився від українського громадянства на користь російського, сподіваючись на видачу його РФ.

Прокуратура просила відібрати біологічні зразки у Вишинського – і суд 15 червня нібито дозволив зробити це.

При цьому адвокат Ігор Мокін заявив про відвід слідчої судді Галини Радченко, адже вона уже брала участь у розгляді справи журналіста.

Українська правда
Теми: РосіяВишинськийЄС
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