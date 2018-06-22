У сім'ї Жебрівського проблеми з прозорістю бізнесу за кордоном – ЗМІ

Родина Павла Жебрівського, призначеного аудитором Національного антикорупційного бюро України, має проблеми з прозорістю бізнесу в Німеччині.

Як повідомляє DW, у містечку Бад Гомбург, що під Франкцуртом-на-Майні, діє фірма Vital Pharma GmbH, яка входить до фармацевтичної імперії Жебрівських.

Ця фірма вже близько 10 років торгує на німецькому ринку сировиною для виробництва медичних препаратів, які імпортуються, зокрема, з країн Азії і Південної Америки. Річний оборот цієї фірми за звітами – близько 3 млн євро.

Виконавчою директоркою Vital Pharma GmbH є дочка Павла Жебрівського Ганна. Вона очолила компанію ще студенткою.

Згідно з німецьким законом про боротьбу з відмиванням грошей, до 1 жовтня минулого року директорка мала внести імена бенефіціарних власників компанії до Реєстру прозорості. Як свідчить витяг із реєстру, отриманий DW, дочка Жебрівського цього не зробила. За це компанії загрожує штраф до 100 тисяч євро.

З документів німецького реєстру можна дізнатися, що компанія належить холдингу з Нідерландів – Farmak Group N.V. Кінцева бенефіціарна власниця – Філя Жебрівська, сестра екс-керівника Донеччини і нинішнього аудитора НАБУ.

А нідерландський холдинг належить холдингу з Люксембургу Farmak Holdings S.à r.l.

Нідерланди і Люксембург відомі як країни, які пропонують власникам міжнародних холдингів і концернів привабливі моделі мінімізації податків.

Проте документи реєстру компаній Люксембургу ведуть на Кіпр.

Остаточну картину структури власності групи "Фармак" можна отримати, ознайомившись з документами компанії F.I. & P. Holdings Limited.

Контрольний пакет акцій компанії належить Філі Жебрівській. Другий за величиною пакет акцій – близько 10% – належить Павлу Жебрівському.

Згідно з деклараціями Жебрівського, він отримує від цієї компанії близько півтора мільйони гривень дивідендів на рік.

Від української ПАТ "Фармак" Жебрівський у 2017 році отримав 1 мільйон гривень "матеріальної допомоги".Із цього DW робить висновок, що Павло Іванович "має значний неформальний вплив на компанію".

Іноземними компаніями групи "Фармак" керує не лише дочка Жебрівського, а і його 24-річний син.

Ян Жебрівський, як свідчать документи австрійського реєстру компаній, є довіреною особою з правом підпису у компанії Farmak International Holding GmbH. Це – дочірня компанія нідерландської Farmak Group N.V.

Річний оборот австрійської компанії – від 7 до 10 мільйонів євро на рік. Кількість співробітників, згідно з даними реєстру: 0.

Павлу Жебрівському також належить ПП "Ян", яке торгує й медикаментами. У квітні минулого року керівником цієї компанії став Любомир Шведюк. Імовірно, йдеться про зятя чиновника: як свідчить запис у німецькому реєстрі компаній, у лютому цього року Анна Жебрівська стала Анною Шведюк.

DW не вдалося отримати від доньки Павла Жебрівського пояснення, чому вона не внесла дані про кінцевих бенефіціарів очолюваної нею німецької компанії до Реєстру прозорості. В офісі Vital Pharma GmbH повідомили, що вона у відрядженні.

19 червня президент Петро Порошенко призначив Павла Жебрівського членом комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності НАБУ. Перед цим він звільнив його з посади керівника Донецької обласної військово-цивільної адміністрації.