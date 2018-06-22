У семьи Жебривского проблемы с прозрачностью бизнеса за рубежом – СМИ

Семья Павла Жебривского, назначенного аудитором Национального антикоррупционного бюро Украины, имеет проблемы с прозрачностью бизнеса в Германии.



Как сообщает DW, в городке Бад-Хомбург, что под Франкцуртом-на-Майне, действует фирма Vital Pharma GmbH, которая входит в фармацевтическую империю Жебривских.



Эта фирма уже около 10 лет торгует на немецком рынке сырьем для производства медицинских препаратов, которые импортируются, в частности, из стран Азии и Южной Америки. Годовой оборот этой фирмы по отчетам – порядка 3 млн евро.



Исполнительным директором Vital Pharma GmbH является дочь Павла Жебривского Анна. Она возглавила компанию еще студенткой.



Согласно немецким законом о борьбе с отмыванием денег, до 1 октября прошлого года директор должна была внести имена бенефициарных владельцев компании в Реестр прозрачности. Как свидетельствует выписка из реестра, полученная DW, дочь Жебривского этого не сделала. За это компании грозит штраф до 100 тысяч евро.



Из документов немецкого реестра можно узнать, что компания принадлежит холдингу из Нидерландов – Farmak Group N.V. Конечная бенефициарная собственница – Филя Жебривская, сестра экс-руководителя Донецкой области и нынешнего аудитора НАБУ.



А нидерландский холдинг принадлежит холдингу из Люксембурга Farmak Holdings S.à r.l.



Нидерланды и Люксембург известны как страны, которые предлагают владельцам международных холдингов и концернов привлекательные модели минимизации налогов.



Однако документы реестра компаний Люксембурга ведут на Кипр.



Окончательную картину структуры собственности группы "Фармак" можно получить, ознакомившись с документами компании F.I. & P. Holdings Limited.



Контрольный пакет акций компании принадлежит Филе Жебривской. Второй по величине пакет акций – около 10% – принадлежит Павлу Жебривскому.



Согласно декларациям Жебривского, он получает от этой компании около полутора миллионов гривен дивидендов в год.



От украинского ПАО "Фармак" Жебровский в 2017 году получил 1 млн гривен "материальной помощи" .Из этого DW делает вывод, что Павел Иванович "имеет значительное неформальное влияние на компанию".



Иностранными компаниями группы "Фармак" управляет не только дочь Жебривского, но и его 24-летний сын.

Ян Жебривский, как свидетельствуют документы австрийского реестра компаний, является доверенным лицом с правом подписи в компании Farmak International Holding GmbH. Это – дочерняя компания нидерландской Farmak Group N.V.



Годовой оборот австрийской компании - от 7 до 10 млн евро в год. Количество сотрудников, согласно данным реестра: 0.



Павлу Жебривскому также принадлежит ЧП "Ян", которое торгует и медикаментами. В апреле прошлого года руководителем этой компании стал Любомир Шведюк. Вероятно, речь идет о зяте чиновника: как свидетельствует запись в немецком реестре компаний, в феврале этого года Анна Жебривская стала Анной Шведюк.



DW не удалось получить от дочери Павла Жебривского объяснений, почему она не внесла данные о конечных бенефициарах возглавляемой ею немецкой компании в Реестр прозрачности. В офисе Vital Pharma GmbH сообщили, что она в командировке.

19 июня президент Петр Порошенко назначил Павла Жебривского членом комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки (аудита) эффективности деятельности НАБУ. Перед этим он уволил его с должности руководителя Донецкой областной военно-гражданской администрации.