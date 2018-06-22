Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

КВУ: Нардепи засипали Раду неякісними та популістськими законами

П'ятниця, 22 червня 2018, 12:25

Дві третини законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді у 2018 році, виявилися  неякісними.

Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на  дані Головного науково-експертного управління ВР.

Зазначається, що з січня по червень Управління надало експертні висновки щодо 160 законопроектів, зареєстрованих у 2018 році, з яких 99 або 62% було рекомендовано відхилити чи повернути на доопрацювання.

У КВУ наголошують, що у порівнянні з 2017 роком кількість законодавчого спаму зросла на 5%.

Повідомляється, що найчастіше причинами для критики законопроектів була їх юридична некоректність, суперечність вже існуючим законодавчим актам чи взагалі відсутність потреби в прийнятті окремого закону.

Також в організації додали, що деякі законопроекти, які отримали негативні висновки ГНЕУ, можна вважати передвиборчим популізмом.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відмовляється розглядати законопроекти, поки депутатам не заборонять вносити правки до КПК та інших кодексів, оскільки змучився їх виправляти.

У свою чергу віце-спікер Ради Ірина Геращенко зазначила, що іноді "законодавчий спам" ускладнює роботу парламенту, але ніхто не має права заборонити депутатам займатися законотворчою діяльністю.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КВУзаконодавствоВерховна Рада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
КВУ
Глухонімі вибори
"Слуга народа" - віртуальна політична сила з можливою тінізацією — КВУ
У КВУ назвали нардепів, які пропустили майже весь "турборежим"
Останні новини
01:17
Ідею поступитися територією заради миру Зеленський назвав "абсолютним божевіллям"
00:42
НАТО є в майбутньому України, ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 
00:14
Байден: Я не відмовлюся від підтримки України і готовий до компромісу з Конгресом
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
Усі новини...
Реклама: