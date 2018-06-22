КВУ: Нардепи засипали Раду неякісними та популістськими законами

Дві третини законопроектів, зареєстрованих у Верховній Раді у 2018 році, виявилися неякісними.

Про це повідомляє Комітет виборців України з посиланням на дані Головного науково-експертного управління ВР.

Зазначається, що з січня по червень Управління надало експертні висновки щодо 160 законопроектів, зареєстрованих у 2018 році, з яких 99 або 62% було рекомендовано відхилити чи повернути на доопрацювання.

У КВУ наголошують, що у порівнянні з 2017 роком кількість законодавчого спаму зросла на 5%.

Повідомляється, що найчастіше причинами для критики законопроектів була їх юридична некоректність, суперечність вже існуючим законодавчим актам чи взагалі відсутність потреби в прийнятті окремого закону.

Також в організації додали, що деякі законопроекти, які отримали негативні висновки ГНЕУ, можна вважати передвиборчим популізмом.

Раніше Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності відмовляється розглядати законопроекти, поки депутатам не заборонять вносити правки до КПК та інших кодексів, оскільки змучився їх виправляти.

У свою чергу віце-спікер Ради Ірина Геращенко зазначила, що іноді "законодавчий спам" ускладнює роботу парламенту, але ніхто не має права заборонити депутатам займатися законотворчою діяльністю.