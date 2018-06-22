КИУ: Нардепы засыпали Раду некачественными и популистскими законами

Две трети законопроектов, зарегистрированных в Верховной Раде в 2018 году, оказались некачественными.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины со ссылкой на данные Главного научно-экспертного управления ВР.

Отмечается, что с января по июнь Управление предоставило экспертные заключения по 160 законопроектам, зарегистрированных в 2018 году, из которых 99 или 62% было рекомендовано отклонить или вернуть на доработку.

В КИУ отмечают, что по сравнению с 2017 годом количество законодательного спама выросло на 5%.

Сообщается, что чаще всего причинами для критики законопроектов была их юридическая некорректность, противоречие уже существующим законодательным актам или вообще отсутствие потребности в принятии отдельного закона.

Также в организации добавили, что некоторые законопроекты, которые получили отрицательные заключения ГНЭУ, можно считать предвыборным популизмом.

Ранее Комитет Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности отказывается рассматривать законопроекты, пока депутатам не запретят вносить правки в УПК и других кодексов, поскольку устал их исправлять.

В свою очередь вице-спикер Рады Ирина Геращенко отметила, что иногда "законодательный спам" усложняет работу парламента, но никто не имеет права запретить депутатам заниматься законотворческой деятельностью.