Кольченку дозволили тривале побачення з матір’ю — правозахисник

Російські тюремники дозволили українському політв'язню Олександру Кольченку провести довге побачення з матір'ю десь 28-30 червня.

Про це із посиланням на телефонну розмову з адвокатом Кольченка повідомляє у Facebook російський правозахисник Микола Щур.

За його словами, захисник бачився з утримуваним 22 червня вранці.

Той розповів йому, що Кольченко, як і раніше, знаходиться в медсанчастині, але тепер не один в палаті, а з сусідом "по камері".

"Трохи поправився. (Важить зараз близько 62 кг). Кожне його годування знімають на відеокамеру", - повідомляє Щур.

Крім того, за його словами, зараз ув'язненому приносять багато листів, в тому числі і українською та іншими мовами, чого раніше не було.

За інформацією правозахисника, Кольченко хоче зустрітися з українським омбудсменом.

Як повідомлялося, українського активіста Олександра Кольченко і режисера Олега Сенцова затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, засудивши Кольченка до 10, а Сенцова - до 20 років позбавлення волі.

31 травня Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, 7 червня стало відомо, що він його припинив.

У травні 2018 року Олег Сенцов оголосив голодування поки Росія не відпустить всіх утримуваних українців.