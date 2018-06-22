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Кольченко разрешили долгое свидание с матерью – правозащитник

Пятница, 22 июня 2018, 12:40

Российские тюремщики позволили украинскому политзаключенному Александру Кольченко провести длительное свидание с матерью где-то 28-30 июня.

Об этом со ссылкой на телефонный разговор с адвокатом Кольченко сообщает в Facebook российский правозащитник Николай Щур.

По его словам, защитник виделся с удерживаемым 22 июня утром.

Тот рассказал ему, что Кольченко по-прежнему находится в медсанчасти, но теперь не один в палате, а с "сокамерником".

"Немного поправился.(Весит сейчас около 62 кг). Каждое его кормление снимают на видеокамеру", - сообщает Щур.

Кроме того, по его словам, сейчас заключенному приносят много писем, в том числе и на украинском и других языках, чего раньше не было.

По информации правозащитника, Кольченко хочет встретиться с украинским омбудсменом.

Как сообщалось, украинского активиста Александра Кольченко и режиссера Олега Сенцова задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко до 10, а Сенцова - до 20 лет лишения свободы.

31 мая Кольченко объявил голодовку с требованием освободить украинского режиссера Олега Сенцова, 7 июня стало известно, что он ее прекратил.

В мае 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку пока Россия не отпустит всех удерживаемых украинцев.

Украинская правда
Темы: политзаключенныеРосcия
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