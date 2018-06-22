НАЗК повністю перевірило декларацію Порошенка

Національне агентство з запобігання корупції завершило повну перевірку декларації президента Петра Порошенка за 2017 рік, порушень не виявили.

Про це йдеться у результатах перевірки, повідомило джерело "Української правди".

Так само не знайшли порушень у декларації міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадія Зубка за 2017 рік.

"Перевірка завершена. У деклараціях Порошенка і Зубка порушень не виявили", - сказав співрозмовник видання.

У прес-службі НАЗК не змогли повідомити результатів перевірки, але зазначили, що цю інформацію оприлюднять у найближчі дні на сайті.

Також, як повідомляє прес-служба НАЗК, буде проведено повні перевірки декларацій за 2015 – 2017 роки нардепа В'ячеслава Богуслаєва (за 2017 рік), нардепа Євгенія Мураєва (за 2017 рік), судді Святошинського райсуду Києва Тараса Зайця (за 2015 та 2016 роки), депутата Полтавської облради Олексія Порохні (за 2016 рік), депутата Мангушської райради Володимира Караберова (за 2016 рік).

А також старшого оперуповноваженого кримінальної поліції Новомосковського відділу поліції в Дніпропетровській області Олександра Додона (за 2016 та 2017 роки), провідного професіонала Фонду гарантування вкладів фізосіб Ігоря Грицака (за 2016 та 2017 роки) та інспектора управління патрульної поліції в Харківській області Дмитра Іваровського (за 2017 рік).

Перевірки е-декларацій тривають 60 календарних днів та розпочинаються наступного дня за днем прийняття рішення.

"Рішення про проведення повних перевірок декларацій зазначених осіб прийнято на підставі інформації, отриманої від суб’єкта звернення, про можливе відображення у таких деклараціях недостовірних відомостей", - пояснили у НАЗК.

Також агентство вирішило продовжити на 30 днів повну перевірку е-декларацій депутата Хмельницької облради Андрія Гордійчука, нардепа Дениса Омеляновича, заступника міністра юстиції Дениса Чернишова, судді Верховного Суду Олександра Потильчака та голови Чорноморської міськради Одеської області Валерія Хмельнюка.

Про початок перевірки декларацій президента Петра Порошенка, прем'єра Володимира Гройсмана, спікера Верховної ради Андрія Парубія та інших топ-чиновників НАЗК оголосило 10 квітня.

Зазначалось, що вона розпочнеться наступного дня, 11 квітня, та триватиме 60 днів.

8 червня НАЗК продовжило термін перевірки декларацій найвищих посадовців держави за 2015-2017 роки.